Kylian Mbappé volvió a eludir hablar de su futuro durante la concentración con la selección de Francia. El delantero del Paris Saint-Germain concedió una entrevista en su país en la que fue preguntado nuevamente por sus planes a largo plazo, pero es algo de lo que prefiere «no hablar», ya que eso volvería a afectar a su estancia con el combinado nacional galo.

«Es algo de lo que no quiero hablar, sobre todo porque ya lo hice en junio y ocupó gran parte de la selección», respondió Mbappé al ser preguntado por este asunto, que se continúa prolongando un año más. Su futuro ha estado históricamente ligado al Real Madrid, pero actualmente ni jugador ni club quieren darle más importancia a unos rumores que pueden desviar el foco durante el transcurso de la temporada.

"C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection." Kylian Mbappé sur les questions concernant son futur au PSG (1/2) @SaberDesfa pic.twitter.com/2BkweXg945 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

El francés se centró en sus «ganas» de hablar de la selección dirigida por Didier Deschamps, la cual está cosechando «muy buenos resultados», como el del pasado sábado ante Gibraltar, a la que le endosó con 14-0 con hat trick incluido de Mbappé. Además, dio tres asistencias y superó a Antoine Griezmann en la clasificación de máximos goleadores de la selección francesa.

«Quiero que hablemos más sobre eso», insistía Mbappé, quien aseguró que ya «habrá tiempo» para hablar y tomar una decisión sobre su futuro. «Quiero que hablemos más sobre eso, en lugar de que yo hable de algo que se resolverá algún día, así habrá tiempo para hablar de eso», concluyó en una entrevista concedida a Téléfoot.

"J'ai vraiment envie qu'on parle de l'équipe nationale, on a des très bons résultats." "J'ai envie qu'on parle plutôt de ça, plutôt que de moi sur quelque chose qui va se régler bien un jour, donc il y aura le temps de parler de ça." Mbappé sur son avenir (2/2) @SaberDesfa pic.twitter.com/tQvzFyqieZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 19, 2023

Mbappé y su empleador

La realidad es que su contrato con el PSG acaba el 30 de junio de 2024 y, hasta el momento, no parece que haya aceptado ninguna propuesta del club parisino. Recientemente, evitó confirmar que continuará en el club de su ciudad natal más allá de esa fecha cuando fue preguntado por su participación en los Juegos Olímpicos de París.

«Siempre quise jugar en los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quien decide. Mi empleador decide», fue la respuesta a una hipotética presencia suya en los próximos Juegos Olímpicos con Francia, usando un término que sorprendió a muchos en sala de prensa, empleador.

Mbappé evitaba así mencionar al PSG o quién sea el club que tendrá potestad para permitir o no su presencia en esta competición, a lo que añadía, recalcando: «Sería un placer ir a los Juegos. La última palabra la tiene mi empleador, pero si mi empleador no quiere, no será un problema».

Fue repreguntado Mbappé, ante la ambigüedad de su respuesta, algo que no impidió al francés a seguir dejándolo todo en el aire con el PSG: «No creo que la reflexión requiera mucho tiempo. Si es sí, es sí, si es no, es no. Quiero ir a los Juegos y creo que la gente también quiere que lo haga. Creo que todo estará bien. Después no estamos a salvo de una mala sorpresa, lo sabes bien».