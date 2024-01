Mbappé abre la puerta a una futura salida: «En algún momento me tocará irme»

El culebrón con Kylian Mbappé continúa y no se detiene. La estrella francesa termina contrato a final de esta temporada, en junio, con el Paris Saint-Germain y todavía no ha renovado. Por lo tanto, el delantero galo es libre actualmente para negociar su salida a cualquier club para la temporada próxima. Desde Francia son numerosas las informaciones que están apareciendo sobre este caso, algunas de ellas contradictorias. El último en hablar, una vez más, ha sido el absoluto protagonista de esta historia, Mbappé, y ha abierto la puerta de salida: «En algún momento me tocará irme».

A sus 25 años, el futuro de Kylian Mbappé en el mundo del fútbol es un asunto de estado, sobre todo en Francia. La estrella del PSG ha concedido una entrevista a la revista GQ en el país galo y ha hecho balance de su situación actual. Un balance donde ha dejado su puerta de salida totalmente abierta.

«Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en un momento me tocará irme», afirmó Kylian Mbappé sobre su futuro.

La actual estrella del PSG también habló sobre la presión en esta misma entrevista: «La presión no me afecta negativamente y la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel. Estamos en una época de sobreconsumo, con muchos partidos, donde la gente espera mucho de los jugadores. He demostrado que la presión no me afecta negativamente e incluso diría que la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel».

Mbappé hace balance

Kylian Mbappé también comparó el modelo de la NBA en Estados Unidos con el fútbol actual: «El fútbol se acerca al modelo NBA con temporadas de setenta partidos. No estoy en contra de tocar tanto, pero no podremos ser buenos siempre y darle al público el espectáculo que espera».

El atacante francés, uno de los mejores goleadores del mundo, trató también su ambición goleadora: «Aunque la cantidad de goles que ha marcado es impresionante, probablemente pueda ser un poco más quirúrgico a la hora de rematar. Creo que más allá de los parámetros técnicos, de mejorar con el pie izquierdo o con la cabeza, lo que más importa es ampliar la visión del deporte. Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, aprendí seis o siete formas de hacer mi trabajo. Desarrollé diferentes facetas de mi juego y me renové constantemente. La mentalidad adecuada para progresar es escuchar y adaptarse».

Sobre su labor como capitán, a sus 25 años, Mbappé valoró que «el capitán es el garante y el mensajero de un grupo y hoy tengo el deber de contactar con cada uno de ellos. Un jugador para garantizar que todos estén en las mejores condiciones para ayudar al equipo. La gran diferencia con respecto a antes es que mi atención estaba realmente centrada en mi desempeño y en lo que podía aportar al equipo individualmente. Ser capitán es una nueva visión del fútbol».

Kylian sobre la selección francesa

Kylian Mbappé, en este momento de su carrera, cada vez se ve con más peso en su equipo y en la selección francesa, con el objetivo de ganar la Eurocopa este verano en Alemania: «Esta responsabilidad no pesa sobre sus hombros. Tiene la capacidad de crear un vínculo entre jóvenes y mayores, dentro y fuera del campo. Han pasado nueve meses y veo, aunque no tenía ninguna duda, que el capitán Kylian es algo bueno para la selección de Francia».

«La dinámica del grupo, tanto deportiva como humana, es genial. Este año perdimos grandes campeones, jugadores muy importantes como Hugo [Lloris] o Raphaël [Varane], pero al final el grupo no se vio afectado. Demuestra cohesión real y capacidad de adaptación», culminó Mbappé en GQ sobre la dinámica en la selección francesa antes de la Eurocopa de este verano.