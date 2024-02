Laporta hizo volar bandejas de canapés tras el enésimo ridículo del Barça

El ambiente del Barcelona volvió a saltar por los aires en la noche de este domingo tras la enésima debacle del conjunto azulgrana ante el Granada. El equipo dirigido por Xavi Hernández -quién sabe si por poco tiempo- empató ante el conjunto nazarí por 3-3 y las sensaciones no fueron nada buenas. Esto hizo que Joan Laporta hiciera saltar (literalmente) por los aires varias bandejas de canapés en el antepalco del Estadio Olímpico de Montjuic.

El enfado de Joan Laporta tras el partido ante el Granada fue máximo. Al presidente del Barcelona no le gustó nada la imagen dada ante el penúltimo clasificado de la Liga y menos en un encuentro donde tenían la oportunidad de recortar puntos al Girona tras su dolorosa derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El cabreo con Xavi obligó al mandamás culé a reunirse con sus más allegados en el propio estadio de Montjuic para tratar el futuro del técnico español.

Y es que fue el propio Laporta el que ratificó a Xavi Hernández la misma semana en el que anunciaba que seguiría hasta final de temporada pasara lo que pasara. Pero a las primeras de cambio y en el primer pinchazo del Barcelona tras el anunció del técnico de abandonar el equipo a final de temporada, la directiva encabezada por el propio Laporta, Rafa Yuste y Deco se reunió tras acabar el choque ante el Granada.

Según informó Catalunya Radio en la noche del domingo, el enfado de Laporta fue tal que hizo volar las bandejas de canapés en el antepalco del estadio de Montjuic. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión para estudiar el futuro de la entidad cuando la Liga está prácticamente imposible, eliminados de la Copa del Rey, cayendo derrotados en la final de la Supercopa de España y con la sensación de no tener mucho futuro en la Champions League.

Este mismo medio catalán informó que había mucha gente en el antepalco de Montjuic y que la reacción de Laporta fue la de hacer lanzar por los aires todo lo que tenía a su vista.

El Barcelona dice adiós a la Liga

Con el empate ante el Granada, el Barcelona dijo prácticamente adiós a la Liga quedándose a 10 puntos del liderato, ocupado por el Real Madrid. Y es que las sensaciones no fueron nada buenas un día más, lo que provocó este tremendo enfado de Joan Laporta.

Fue el propio Xavi Hernández el que mostró su decepción por no poder recortar puntos al Girona en un fin de semana donde tenían una oportunidad de oro de acercarse al segundo puesto y seguir en la lucha (aunque lejos) por revalidar el título liguero: «Está difícil, hoy más, dos puntos más difícil. La diferencia es grande, pero no imposible. No vamos a tirar la toalla. Contra el Villarreal fallamos, hoy también… Hemos regalado goles y situaciones. El equipo ha tenido fe, coraje, ganas… pero es insuficiente. Es una pena porque era un oportunidad buena para seguir en la carrera pero se nos pone más difícil».