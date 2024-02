Xavi: «La Liga hoy está más difícil»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras el empate del Barcelona ante el Granada. En el que fue un festival de goles, con seis tantos en los 90 minutos, el técnico español mostró su decepción por no poder recortar distancia al Girona tras la derrota en el Santiago Bernabéu. El entrenador del conjunto azulgrana reconoció que la Liga «está difícil, hoy más difícil».

«Evidentemente perdemos dos puntos. Una oportunidad buena de recortar puntos al Girona, pero perdemos dos. El Granada plantea un partido inteligente. Ellos han apretado muy bien, nos han llevado a un partido de duelos. En campo contrario hemos dominado, pero felicitar al Granada y a Medina por el planteamiento. Hemos tenido el 2-0 muy claro, que hubiera cambiado el partido, pero hemos tenido errores que no podemos permitir. En lo que va de temporada hemos regalado goles en defensa», comenzaba analizando el partido el técnico del Barcelona.

Sobre si la Liga esta perdida: «Está difícil. Hoy más difícil. La diferencia es grande pero no imposible. Lo que tenemos que hacer es no fallar. Hoy hemos tenido muchas oportunidades para matar el partido, pero hemos regalado goles y situaciones en las que no había peligro. El equipo ha tenido fe, coraje, ganas… Era una oportunidad para recortar al Girona y seguir en la carrera, pero se nos escapa».

«Hemos tenido momentos para el 2-0», recalcaba Xavi. «Hubiera cambiado el partido. El Granada ha hecho un gran trabajo. Hoy no teníamos mucha velocidad arriba. Es un resultado negativo para nosotros, pero el esfuerzo es insuficiente. Regalamos muchas cosas en el aspecto defensivo», añadía el técnico.

Y antes habló Lamine Yamal sobre el encuentro, donde mostró su tristeza por no sumar de a tres un día más: «Es otra oportunidad perdida pero hay que seguir trabajando. Estoy con la confianza del míster pero ahora mismo pienso más en el empate y que se nos van dos puntos que en mi actuación. Llevamos toda la liga encajando goles muy rápidos y eso nos está haciendo perder puntos».