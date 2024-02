Deco no cambiaría a De Jong y Araujo por Mbappé: «Sería empeorar la plantilla»

El director deportivo del Barcelona, Deco, concedió una entrevista el pasado miércoles en la que repasó toda la actualidad culé. Hubo varios aspectos que llamaron bastante la atención en sus palabras, especialmente el descarte del fichaje de Kylian Mbappé cuando le preguntaron por la situación económica y deportiva del club. «Ya veremos. Sería un error vender a Frenkie de Jong y Ronald Araujo por Mbappé. Sería hacer peor al equipo», afirmó el portugués.

Además, como suele ser costumbre últimamente en el Barça, Deco se alineó con Xavi Hernández y Joan Laporta para seguir generando polémica con la teoría de la Liga adulterada en España. «Está difícil. Son difíciles de entender. Hay que seguir. No hace falta hablar demasiado. Son cosas que nos espantan porque son muy raras. El VAR tampoco nos está ayudando. Hay bastantes cosas que mejorar. Toda esta polémica no ayuda», denunció el ex centrocampista.

Y a propósito de este asunto, Deco también fue cuestionado por el propio Xavi, quien anunció que a final de temporada dejará de ser entrenador del Barcelona. El luso piensa que «no se valora todo lo que ha hecho estos años. Daba la sensación que la Liga del año pasado no había sido tan difícil. He notado una crítica muy severa».

«Aún no ha acabado la temporada. Las notas a final de temporada. La era Xavi aún no ha acabado. Yo ahora mismo le doy un 10 por todo lo que está haciendo. Somos gente del fútbol, ex compañeros y discutimos de fútbol», añadió, para luego responder a la gran pregunta: ¿quién será el próximo entrenador? «Aún no hemos hablado con nadie. Será una decisión consensuada con el presidente», respondió en su entrevista a Esport3.

Deco abre el abanico de sustitutos de Xavi

Su respuesta no dejó nada claro, por lo que fue preguntado directamente por alguno de los candidatos con los que se ha especulado en los últimos días. Uno de ellos es el ex futbolista Thiago Motta, del que dijo que «está haciendo un buen trabajo en el Bolonia». «No he visto muchos partidos del Bolonia y hace muchos años que no hablo con él», explicó.

Y por continuar con el abanico de nombres, Deco habló sobre una de las rivalidades más históricas de los banquillos del fútbol español, José Mourinho y Pep Guardiola. «Es un amigo, pero hace tiempo que no hablo con él», dijo sobre su compatriota, mientras que del español señaló que «es un gran entrenador, quizá el mejor de la historia».

Para cerrar este tema, el director deportivo blaugrana descartó a otro de los grandes candidatos, que prácticamente se inmoló tras el adiós de Xavi. «Está haciendo su trabajo y creciendo como entrenador en el filial. No está contemplado para entrenador de futuro», contestó Deco sobre Rafa Márquez.

El proyecto con Yamal

Quizá lo más ilusionante de su amplia conversación fue la seguridad que transmitió con la mayor perla del Barça, Lamine Yamal, de quien afirmó que «no» tienen «miedo de que se vaya» porque tienen «un contrato para los próximos ocho años». Además, finalizó hablando sobre un posible fichaje de cara al año que viene, Aleix García, que ya dijo que su sueño es jugar en el Barcelona: «A Xavi también le gusta. La pérdida de Gavi ha sido difícil de contrarrestar. Lo consideramos un buen jugador».