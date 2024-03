Guardiola se une a la puja por Lamine Yamal

Pep Guardiola se une a la lista de grandes de la Premier que no quitan ojo a Lamine Yamal. El técnico del Manchester City cree que es uno de los jugadores con más proyección del mundo e intentará su fichaje este verano. Su explosión en el Barcelona en la presente temporada no ha pasado desapercibida para nadie y los citizens le quieren a toda costa.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones. «Hay un jugador que está sondeando entre bastidores Guardiola, que le encanta. Es un futbolista más prometedor del fútbol mundial. Es del Barça. Es Lamine Yamal. Cómo no le va a gustar, le gusta a cualquier amante del fútbol. Es el proyecto de estrella más grande del fútbol mundial. El chaval es impecable dentro del terreno de juego y fuera, nunca mete la pata. La cláusula es de 1.000 millones me parece», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Lamine Yamal se ha convertido en una de las irrupciones de la temporada en el fútbol europeo. El joven jugador del Barcelona, de sólo 16 años, es objeto de deseo del Liverpool, que estaría dispuesto a poner 100 millones por su fichaje tal como adelantó OKDIARIO el pasado 12 de febrero. Pero el Liverpool no es el único club de la Premier que se ha fijado en Lamine.

El Liverpool pone 100 millones por Lamine Yamal https://t.co/JYuZDIyJ5G — okdiario.com (@okdiario) February 12, 2024

El jovencísimo extremo del Barcelona, que estará en la Eurocopa con España si regatea a las lesiones de aquí a final de temporada, gusta muchísimo a Pep Guardiola, que ha recomendado al Manchester City que intente su fichaje este verano. Ferran Soriano y Txiki Begiristain, directores general y deportivo del club citizen, coinciden con Pep en catalogar a Lamine Yamal como uno de los jugadores con más proyección del mundo.

Así que el Manchester City también hará una intentona por el extremo este verano. La Premier quiere pescar, una vez más, en la Liga española y aprovecharse de la debilidad económica de la Liga de Tebas aunque el Barcelona, de momento, le ha declarado “intransferible”. La solución económica del club azulgrana pasa irremediablemente por vender a alguno de sus mejores jugadores, pero no a Lamine Yamal.

Una cláusula de 1.000 kilos

El chico, que renovó en octubre hasta 2026 y tiene 1.000 millones de cláusula, está representado nada más y nada menos que por Jorge Mendes, el superagente que mantiene unas excelentes relaciones con Joan Laporta, pero también con varios clubes de la Premier League. Mendes sabe que Lamine Yamal puede ser su nuevo Cristiano Ronaldo y por eso no tiene prisa en que el jugador salga del Barcelona.

Tampoco Lamine Yamal quiere irse del Barcelona. Está viviendo su primera temporada en la élite y todo va muy deprisa. La subida al primer equipo de la mano de Xavi Hernández, su gran valedor que se irá en junio, la llamada de Luis de la Fuente para la selección española absoluta, la Eurocopa en el horizonte y hasta la opción de hacer un doblete con los Juegos Olímpicos.

Además, Jorge Mendes está aconsejando al jugador que no se precipite en sus decisiones. Aún es demasiado joven y tiene por delante muchísimos años de carrera. Está en uno de los grandes clubes del fútbol europeo como es el Barcelona, a pesar de la dramática situación económica y la degradación institucional que atraviesa el club que preside Joan Laporta.

Lamine Yamal no quiere irse

No será fácil ni para Guardiola, ni para el Liverpool ni para nadie convencer a Lamine Yamal para que se vaya del Barcelona por mucho que varios grandes de la Premier estarían dispuestos a multiplicar por cinco su salario en el club azulgrana y poner una oferta de tres cifras encima de la mesa para convencer a Joan Laporta.

Ahora mismo Lamine Yamal no quiere ni oír hablar de las ofertas que pueda haber por él. Se centra en seguir jugando al fútbol, aprendiendo, quemando etapas y batiendo récords de precocidad. Sus números esta temporada no determinan con exactitud el impacto del chico en el juego del Barcelona. Ya ha participado en 36 partidos y ha marcado cinco goles con siete asistencias de gol. Su valor de mercado, según Transfermarkt, ya está en 60 millones… y eso que no ha cumplido 17 años.