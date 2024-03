Laporta abre la puja para vestir al Barcelona

El Barcelona está más cerca que nunca de poner punto y final a la relación que le une desde 1998 con su patrocinador técnico, Nike, ya que las últimas reuniones que han mantenido Joan Laporta y su cúpula con el gigante americano no han sido fructíferas. La tensión se mantiene y el hartazgo con los errores y desplantes de los últimos años hace mella, tanto que la decisión parece un hecho. Lo que falta por concretar es el rumbo que tomará el Barça una vez rompan con Nike.

«Tenemos una situación que no es la deseable, porque no nos reponen material; y porque los competidores nos pagan el doble de lo que nos paga Nike. En cuanto les hemos dicho que el mercado nos paga mucho más, han hecho un esfuerzo, y se lo agradecemos, pero no es suficiente», explicaba hace unas semanas el propio Laporta en relación a cómo están las cosas con la marca americana, reconociendo que mejoraron levemente las condiciones para el Barcelona pero aún lejos de los términos que desean.

El Barcelona lleva desde entonces dejándose querer, escuchando propuestas y buscando alternativas a Nike. Puma ha sido el nombre que ha sonado con más fuerza desde entonces pero en los últimos días, pese a que las negociaciones entre ambos han fluido positivamente –ofreciendo bastante más económicamente que Nike–, la marca alemana ha congelado todo, ya que no se fían de las intenciones reales de los culés.

El gigante germano, que ya vista a otros titanes como el Manchester City, piensa que está siendo usado por el Barcelona y Laporta para mejorar así sus condiciones con Nike, principalmente porque han sido ellos los que no han ido más allá, ya que deben romper su contrato con los americanos antes de firmar nada con Puma.

Además de Puma, otra marca que ha aparecido en las últimas horas como una alternativa a Nike ha sido Hummel, tal y como avanzan desde Jijantes. La marca danesa viste a un buen número de equipos de fútbol, aunque ninguno de primerísimo nivel –viste a Betis o Las Palmas en Primera y a Everton y Southampton en la Premier–. Es otra de las opciones que tiene sobre la mesa, aunque en estos momentos no se trata de la que está en primera posición.

Hacer sus propias equipaciones

Desde Sport señalan que, en estos momentos, en el Barcelona está tomando forma, cada vez con más peso, la posibilidad de que sea el propio club el que cree, gestione y fabrique su propia marca para las equipaciones. Joan Laporta ya abrió esta vía hace unas semanas, dejando caer la posibilidad, y ahora parece serla opción más factible.

BLM, la marca que en estos momentos ya fabrica y distribuye buena parte de la ropa deportiva del club, la ajena a la simbología de Nike, podría ser la gran ganadora de este entuerto del Barcelona con la marca americana. El club está estudiando asociarse a una gran multinacional para que sea esta la que fabrique y distribuya las camisetas.

En cualquier caso, el mes de marzo se antoja clave para la decisión definitiva con respecto a quién vestirá al Barcelona en las próximas temporadas, si arreglan la situación con Nike, si escuchan y formalizan algunas de las opciones encima de la mesa como Puma o Hummel, o si bien deciden embarcarse en la difícil tarea de ser ellos mismos los que fabriquen sus equipaciones…