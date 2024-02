La sorprendente alternativa que maneja el Laporta como alternativa a Nike en el Barcelona

El Barcelona ha decidido poner punto y final a su relación con Nike antes de que concluya el contrato que tienen firmados, que se extiende hasta 2028 y del que tendría que avisar con dos años de antelación si no quieren tener que abonar diferentes multas. Joan Laporta quiere una mejor porción del pastel y un mejor trato del que le ofrece actualmente la marca estadounidense, de ahí que esté en contacto con otras marcas como Puma –en primera posición– o New Balance, aunque el presidente del Barça desvela una sorprendente tercera alternativa.

Laporta ha desvelado los planes que tiene en mente el Barcelona con respecto a su patrocinador técnico, dejando muy clara la mala relación existente con el actual, con Nike, al que le reclama un mejor servicio del prestado en los últimos años. Cabe recordar que son más de 20 años de unión entre Barça y Nike y que su contrato se extiende ahora por más de cuatro años, hasta julio de 2028.

«Tenemos una relación que no es la aconsejable. No nos han repostado material, no se ha cumplido todo lo programado, y el mercado nos paga el doble de Nike, con ellos llevamos más de 20 años con ellos y en momentos difíciles no se han presentado», ha desvelado el presidente del Barcelona Joan Laporta sobre la relación actual con Nike y las quejas sobre el servicio que está prestando, así como el aspecto económico, sobre el que asegura que cualquier otra marca en la actual tesitura del mercado les ofrecería el doble por su relación.

Lo que sorprende no son las palabras de Laporta sobre la relación con Nike, que desde hace tiempo es público que están en un mal punto, con reproches y un trato distante que no beneficia a ninguna de las partes, sino por las alternativas que él mismo baraja, no negando de primeras incluso la posibilidad de seguir actuando con la marca estadounidense.

«Hay tres opciones: seguir con Nike, aceptar lo que nos ofrece el mercado, que nos pagaría mucho más y hay la opción de hacerlo nosotros a través de BLM como hacemos con otro tipo de ropa», desvelaba Joan Laporta en una entrevista concedida en RAC1, donde abría la posibilidad, poniéndola sobre la mesa, de sentar un precedente en el fútbol y ser el primer club que crea y diseña él mismo sus propias equipaciones.

Laporta, Nike y el Barcelona

Laporta se animaba a decir que «en términos de rentabilidad, crear la marca propia Barça no está descartada, pero hay opciones más seguras como las que paga el mercado», dejando en términos de probabilidad pocas opciones a esta vía, que si bien sería un antes y un después para el Barcelona, ligado durante más de 20 años a Nike, y un nuevo motor de ingresos, sería también un quebradero de cabeza que podría salir mal, por lo que las opciones que ofrece el mercado, ya sea Puma o New Balance, parecen estar por delante.

En estos momentos, es Puma la que está en negociaciones con el Barcelona para unir fuerzas en un futuro aunque no existe aún nada firmado ni acordado, por lo que la opción de New Balance sigue vigente. La marca alemana ofrece números muy superiores a los que ofrece Puma y que, en la actual tesitura financiera del Barça, son irrechazables pese a que no estén dispuestos, como apuntan en Sport, a pagar ningún tipo de indemnización por romper el contrato de Nike. Ese es un tema de la cúpula del Barcelona…