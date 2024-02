Laporta: «El Madrid no se está portando bien, está haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos»

Joan Laporta volvió a atacar al Real Madrid en una entrevista concedida desde Barcelona donde dejó claro que para el conjunto blanco «no se está portando bien». También utilizó los micrófonos para repetir que acepta la fórmula planteada por Xavi porque es una leyenda y que no le destituirá antes de final de temporada.

«El Madrid no se está portando bien, está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. Aguirre ha extendido el período de instrucción a instancias del Real Madrid. Ellos del poder que gobernaba a los árbitros no pueden hablar mucho, mira quiénes han sido durante 70 años o directivos o socios del Madrid. Están haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos. Hablamos en la Supercopa, pero no hablamos de esto porque no había pasado», afirmó Joan Laporta tras ser cuestionado por el Real Madrid.

Sobre el caso Negreira, Joan Laporta dejó claro que: «Es goloso para los medios. Lo de la compra de árbitros no se ha demostrado. Confío, en este caso, en la justicio. Soy abogado y el Brça saldrá absuelto porque la realidad es que nunca hemos comprado árbitros y habrá que resarcirse de esta campaña orquestrada».

El presidente del Barcelona también criticó duramente a Real Madrid Televisión siguiendo. «Nunca ha practicado la propagandística como Real Madrid TV. El Comité de Árbitros o la Federación debería entrar. Por ello piden la ampliación de la isntrucción, que sigan bajo la lupa y puedan seguir con esas cosas. Mira el día del Almería, una vergüenza y van diciendo que ayudan al Barça. Estamos muy enfadados», dijo en una entrevista concedida en RAC1.

Laporta y Xavi

Joan Laporta también quiso dejar claro que no cesará a Xavi antes de final de temporada y que si hubiese sido otro entrenador ya le habría despedido. «Lo dijo con tanta convicción que le contesté: “Estamos para aguantar y si hemos de luchar, luchemos y aguantemos”. Pero me dijo que no, que tenía mucha presión encima. Y le dije: “Sólo acepto esta fórmula porque eres tú», afirmó.

«Quiero que continúe hasta final de temporada y creo que es lo mejor», afirmó un Joan Laporta que también confirmó que se enteró de las intenciones de Xavi tras la dolorosa derrota del pasado sábado ante el Villarreal en el Olímpico de Montjuic.

«Después del partido contra el Villarreal. Yo acostumbro a bajar al vestuario y entonces fue cuando me lo dijo. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Lo escuché atentamente porque Xavi es honesto y quiere el Barça. Veía que lo había reflexionado, que llevaba mucha presión encima acumulada. Y él pensaba que lo que planteaba tenía lógica, y creía que era una buena fórmula. Una dimisión diferida. Cuando entré, me dijo que dimitía pero que proponía continuar hasta final de temporada», narró.

Sobre el próximo entrenador, Joan Laporta también dejó claro que se tendrán que ajustar a los márgenes económicos. «Si hacemos el presupuesto, tendremos fair play porque estaremos en la regla uno a uno. Deco, desde el primer minuto, está trabajando, y hay que dejarlo trabajar. Sí hay unas premisas. Este club tiene una política a la que el entrenador deberá adaptarse. Pero hay cosas irrenunciables porque nos han dado gloria en nuestra historia. Tenemos un fútbol base en el que Alexanco está haciendo un gran trabajo», cerró.