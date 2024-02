El Liverpool se lanza a por Xabi Alonso y le llama para sustituir a Jürgen Klopp

El Liverpool se lanza a por Xabi Alonso. El técnico español es uno de los entrenadores de moda en el fútbol europeo y empieza a ser uno de los más codiciados. Tiene al Bayer Leverkusen líder de la Bundesliga, acariciando el título de liga en Alemania y acabando con el poderoso reinado del Bayern de Múnich en ese país.

Precisamente el Bayern está también muy interesado en que el sustituto de Thomas Tuchel sea el español, aunque Xabi no tiene nada decidido y siempre ha asegurado estar centrado en el Leverkusen. Con el título de Bundesliga muy cerca -saca ocho puntos al Bayern a falta de once jornadas- Alonso no quiere distracciones.

Pero hay clubes que ya buscan nuevo entrenador. Y los dos grandes equipos en los que él ya militó como jugador y buscan técnico son el Bayern y el Liverpool. El conjunto inglés ya sabe que Jürgen Klopp dejará el banquillo de Anfield a final de temporada, por lo que está necesitado de un nuevo entrenador. Y Xabi da el perfil.

Alonso conoce a la perfección el Liverpool. Jugó allí cinco temporadas, desde 2004 a 2009, año en el que se fue al Real Madrid. El vasco es uno de los grandes ídolos de la grada de Anfield, ganó una Copa de Europa y llegó a otra final de Champions y dejó una profunda huella futbolística.

Así, el Liverpool se lanzará a por Xabi. El conjunto británico ya ha hecho una oferta al actual entrenador del Bayer Leverkusen a través de una llamada a Iñaki Ibáñez, agente del español, explica el periodista Christian Falk, que escribe habitualmente en Bild.

Our Story: Liverpool has now made a request to the agent of Xabi Alonso, Iñaki Ibáñez

❇️The bosses of Leverkusen were informed directly

❇️ The club is still confident that Alonso will reject the offer of Liverpool

❇️ Alonso has a contract til 2026@SPORTBILD @AxelHesse1

— Christian Falk (@cfbayern) February 28, 2024