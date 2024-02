Tebas le echa un cable al Barcelona: «Saldrá de la situación en la que está»

Javier Tebas estuvo presente este jueves en el Financial Times Summit celebrado en Londres y desde la capital inglesa habló nuevamente de la actualidad que atraviesa el Barcelona. El presidente de la Liga negó que el club azulgrana vaya a convertirse en un nuevo Ajax de Ámsterdam, quedando como un equipo que produce grandes jugadores, pero sin poder quedárselos, y reiteró que los ‘blaugrana’ saldrán de esta situación.

«Es que eso no va a pasar», dijo Tebas. «El Barcelona saldrá de la situación en la que está. El Barcelona tiene opciones que tomar cuando sus dirigentes decidan tomarlas si son las que creen que van a dar soluciones», añadió mandando un ‘dardo’ a Joan Laporta. «Tienen dos o tres jugadores de primer nivel que los pueden vender. Los venden y con eso solucionan gran parte del programa. Con eso pueden generar ingresos que no generen intereses de deuda y con eso pueden pagar a jugadores», apuntó el mandatario.

«El Barcelona es un club que ingresa casi mil millones. No se va a convertir en eso. Seguro. Pero, como le pasa a muchos clubes, está pasando una situación complicada y nuestro ‘fair play’ le obliga a estar donde está. Que yo sepa no le han eliminado de la Champions y aún puede ganar la Liga Española. No hay que ser tan catastrofista con el Barcelona», continuó.

Javier Tebas ayudó recientemente al Barcelona en los horarios de la jornada 28 de Liga. La próxima semana, el conjunto azulgrana recibirá en Montjuic al Mallorca concretamente el viernes en una fecha poco habitual para los grandes equipos. La patronal quiso tener un detalle y regalarle horas extras de descanso de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles. Cabe destacar que está todo por decidir ya que en la ida el resultado fue de 1-1. Barça y el Mallorca se verán las caras el próximo 8 de marzo a las 21:00 horas de la noche.

Tebas habla de su mandato

«¿Qué hay después? (de su mandato). Esto no es una monarquía. Tendrán que decidir los clubes. Yo creo que serán mis últimos cuatro años, aunque siempre lo condiciono a que estos retos de Superliga, nuevas competiciones, estén superados. Ahí está el gran peligro de todo el fútbol europeo. Si ese reto está solucionado, serán mis últimos cuatro años», dijo Tebas en unas declaraciones recogidas por EFE.

«Si no, seguiré dando la matraca. Hace poco, en un medio holandés, me preguntaron que por qué estoy solo siempre en toda Europa hablando de esto, pregúnteselo a los otros que no hablan, pero en la cafetería, en las reuniones, están la mayoría con lo que yo pienso. Si sale otro que no tiene problema en decir las cosas con claridad, avanzaremos muchos y ese será mi sucesor, aunque esté en otra liga», zanjó el presidente de la Liga.