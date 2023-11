Manchester City y Chelsea corren peligro de descenso tras la dura sanción al Everton

Manchester City y Chelsea corren serio peligro de descenso a la Championship inglesa después de conocer la histórica sanción que ha sufrido el Everton por parte de la Premier League. La competición británica le ha restado a los toffees 10 puntos de esta temporada por una infracción del fair play financiero. El caso del Chelsea está bajo investigación y al Manchester City se le acusa de hasta 115 infracciones.

La sanción, por parte de la Premier League, al Everton es la más dura de la historia en la competición inglesa. Los toffees han sido sancionados con la retirada de diez puntos y han asegurado en un comunicado oficial que están decepcionados y que mirarán con gran interés los otros casos que hay en curso. Como pueden ser los de Manchester City o Chelsea.

El Everton perdió en la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que excede el límite de 105 millones a tres años que permite la competición. Esa es la infracción que ha cometido el Everton, y por la que ha sido sancionado. Una sanción que ha abierto un debate en Reino Unido sobre si la Premier League será capaz de actuar y castigar con la misma dureza al Manchester City y al Chelsea. Ambos clubes tienen casos pendientes de control financiero.

Al Manchester City, por ejemplo, se le acusa de hasta 115 casos de irregularidad financiera. Si el Everton ha sido sancionado con diez puntos menos con solamente una infracción, ¿qué le podría ocurrir a un club como los citizens que han infringido hasta 115 casos? En Reino Unido, el debate está abierto.

El descenso es una opción real

«Para mí, 10 puntos para el Everton me parecen duros por una simple infracción del FFP. Pero refuerza que las sanciones contra el City (si se prueban) y ahora contra el Chelsea (si se cobran y se admiten en los pagos no registrados) podrían inducir al descenso», afirma Stefan Borson en sus redes sociales. Borson es abogado y ha asesorado al City en asuntos de este tipo.

Por lo tanto, el descenso es un peligro real para clubes como Chelsea o Manchester City tras este histórico castigo. «Una cosa es segura, dada la magnitud de esta sanción deportiva, el cálculo del Chelsea (en mi opinión) de que podrían infringir PL P&S (Beneficios y Sostenibilidad) y simplemente aceptar una multa como coste de hacer negocios, debe ser en reconsideración urgente e inmediata», continuó Borson.

«La ventana de enero puede ser interesante. Incluso en el mejor de los casos, ya no pueden confiar en poder convencer a una Comisión Independiente para que acepte sus asignaciones de Covid y Sanciones como ajustes excepcionales (en la medida en que ese era el plan)», concluyó Stefan Borson.

«Creo que será mucho más grave tanto para el Manchester City como para el Chelsea si se prueban sus cargos. Quiero decir que Man City ha recibido 115 cargos, Everton solo tuvo uno y Chelsea todavía está bajo investigación, por lo que no sabemos el número de cargos allí. Si miras al Manchester City, hay muchas más acusaciones, pero son mucho más graves. Por lo tanto, el Manchester City tendrá un temor real de que se enfrente a un posible descenso de la Premier League. Es probable que el caso del City no se resuelva hasta dentro de al menos dos años», afirmó con dureza Martyn Ziegler, periodista de The Times.

City y Chelsea pueden ser los siguientes

El Manchester City fue investigado durante cuatro años sobre sus finanzas, de 2009 a 2018, y también fue acusado de falta de cooperación. Los abogados de la Premier League creen que el City se negó a revelar la verdadera fuente de sus ingresos del club al afirmar que provenían de patrocinadores en el contexto de los propietarios de la entidad en Abu Dhabi.

Por otro lado, la UEFA multó al Chelsea con 10 millones de euros por la falta de «cierta información financiera» durante el mandato de Abramovich al frente del club blue. La Premier League continúa investigando al cuadro londinense durante el período de 2012 y 2019 para observar si infringieron las reglas de la competición.

El Middlesbrough ya sufrió una reducción de tres puntos por no cumplir un partido contra el Blackburn durante la temporada 1996/97, mientras que en 2010 al Portsmouth se le descontaron nueve puntos tras entrar en administración. Ambos clubes no pudieron evitar el descenso posteriormente. La sanción al Everton es la más dura hasta el momento y abre un precedente por el que Chelsea y City ahora temen con un posible descenso.