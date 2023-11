Chelsea y City firman un partidazo que reafirma a la Premier como la mejor liga del mundo: ¡4-4!

Chelsea y Manchester City empataron a cuatro en un auténtico partidazo en Stamford Bridge que reafirma, una vez más, que la Premier League es la mejor Liga del mundo, por delante de la española, la italiana, la francesa o la alemana. Haaland anotó un doblete, los dos equipos fueron por delante, Rodri marcó el 3-4 en el 86 y Palmer empató a cuatro de penalti en el 95.

El Chelsea y el Manchester City empataron a cuatro en un gran intercambio de goles este domingo en la jornada 12 de la Premier League, un punto que mengua la condición de líder del City, mientras que el Liverpool venció por 3-0 al Brentford para ponerse segundo.

El conjunto de Pep Guardiola se puso tres veces por delante en Stamford Bridge, pero terminó con un 4-4 en el minuto 95 de penalti convertido por un ex jugador citizen como el joven Cole Palmer. El internacional inglés no dudó en pedirse la pelota de la pena máxima de Ruben Dias para torpedear el intento de escapada del City. Tras el tanto, pidió perdón a su ex entidad.

El encuentro, con la intensa lluvia sobre Londres, fue de los que hace afición y volvió a demostrar que la Premier League es la mejor Liga del mundo, por delante por ejemplo de la española. Erling Haaland adelantó al vigente campeón, pero Thiago Silva y otro ex citizen como Sterling dieron la vuelta al marcador para los de Mauricio Pochettino. Pero el técnico argentino se tiró de los pelos al ver rematar solo a Akanji el 2-2 antes del descanso.

Puro fútbol entre Chelsea y City

La reanudación del partido en la segunda mitad tuvo de nuevo la firma de Haaland a los dos minutos, tanto neutralizado por Nicolas Jackson que hizo el empate en el minuto 67. Ya en el 84′ llegó el ya clásico gol desde fuera del área, con rebote en Silva, del español Rodrigo, pero aún el guion tuvo un giro más, con Palmer escribiendo el último capítulo de un gran y apasionante encuentro de Premier League

Para el equipo ‘blue’ supone un punto de confianza, mientras que por arriba aprieta la lucha por el liderato. El City se queda con 28 en el liderato, pero con el Liverpool y Arsenal a un punto, el Tottenham a dos y el Aston Villa, a tres. El equipo ‘red’ mantuvo su gran momento con un doblete de Salah y otro gol de Jota.

Mientras, el Aston Villa de Unai Emery alargó su racha en casa, 13 victorias seguidas, con un 3-1 sobre el Fulham. La jornada dejó también la agónica victoria del West Ham ante el Nottingham Forest.