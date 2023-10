El surrealista castigo de Ten Hag a sus jugadores tras la derrota ante el Manchester City

Desde hace varios años, el club de Mánchester es el City y no el United. Desde la llegada de Pep Guardiola al conjunto citizen en 2016, los del Old Trafford han visto como su vecino ha ganado cinco Premier Leagues en los últimos siete años. Además, en los derbis, los ‘skyblues’ han acostumbrado a salir victoriosos, como ocurrió este domingo. Una victoria por 0-3 que no gustó nada a Erik Ten Hag, que llevó a cabo un sorprendente castigo a sus jugadores tras perder de la forma en la que lo hicieron frente a su público.

Desde que Pep Guardiola aterrizó en Mánchester en 2016, ambos equipos se han visto las caras en 29 ocasiones, con 11 victorias para el Manchester City, siete para el United y dos empates. La undécima victoria de los ‘citizens’ en los derbis llegó en un partido que no hubo color desde la primer mitad. El vigente campeón de la Premier League mostró su superioridad en todos los aspectos, lo que acabó con una victoria por 0-3 en Old Trafford que no gustó nada a Ten Hag.

El técnico holandés pagó la decepción y enfado con sus jugadores por la forma en la que perdieron y por ello les obligó a mantenerse en silencio y escuchar a los futbolistas del Manchester City celebrar la victoria en su vestuario.

Pero el castigo de Ten Hag no quedó ahí. Según informa el diario inglés The Sun, el ex entrenador del Ajax tenía la intención de dar un día libre a sus jugadores si vencían al Manchester City. Ante la derrota, el técnico holandés lo canceló y les obligó a entrenar este lunes. Y es que no corren buenos tiempos por Old Trafford ya que suman cinco derrotas en los diez primeros partidos de la Premier League. Los diablos rojos son octavos en la clasificación a 11 puntos del Tottenham, líder.

Por otro lado, el técnico holandés del United podría tener las horas contadas en Mánchester tras una derrota que duele y mucho. La grada de Old Trafford acabó coreando un irónico «olé, olé» en el tiempo de descuento, mientras que el City dormía el partido con su habitual juego de toques.

Partido muy desigualado

Erling Haaland destrozó al United en el derbi de Manchester con un doblete y una asistencia. El segundo clasificado en la gala del Balón de Oro le dio los tres puntos a su equipo. Primero anotóde penalti y después de cabeza. Los goles del mejor ‘9’ de Europa mantuvieron al conjunto de Pep Guardiola a dos puntos del líder de la Premier League, el Tottenham, tras la jornada 10.

El City no paró de atacar hacia la portería de Onana durante todo el partido y consiguió llevarse el botín de los tres puntos en uno de los encuentros más importante de la temporada en Reino Unido. El primer tanto de Haaland en el derbi de Manchester fue desde los 11 metros, cuando el árbitro, Paul Tierney, señaló la pena máxima por un agarrón de Höjlund a Rodri en el área.