Lamentable desprecio de Ljungberg: «No me gusta Rodri y no quiero el fútbol español en la Premier»

El sueco Fredrik Ljungberg, el que fuera jugador del Arsenal entre el 98 y 2007, ha cargado duramente no sólo contra el fútbol español, sino también contra el centrocampista Rodri Hernández. El contundente triunfo del Manchester City ante el United esta pasada jornada de Premier League, con victoria por 0-3 de los de Pep Guardiola, es el motivo para lanzar el lamentable desprecio que ha verbalizado el ex jugador.

Fue la acción que protagonizó Rodri en el derbi de Manchester lo que llevó a Ljungberg a criticarle a él y al fútbol español. Fue en el ecuador del primer tiempo cundo el mediocentro español cayó en el área y el colegiado no dudó en pitar un penalti que Erling Haaland se encargaría de materializar como el primer tanto del partido, 0-1. La primera piedra ya estaba puesta y era gracias a Rodri.

Fue un agarrón de Rasmus Højlund el que llevó a Rodri al suelo durante el partido. El colegiado de la contienda necesitó de la colaboración del VAR para revisar la acción y tomar la decisión de pitar la pena máxima. El 0-1 de Haaland –en el segundo tiempo firmaría doblete– fue el principio de un partido que acabaría dominando y llevándose el Manchester City con un contundente 0-3 que les deja empatados a puntos con el Arsenal (24) y a dos de distancias del Tottenham Hotspur, en racha y ocupando el liderato de la Premier League.

«No me gusta este tipo. Puede que le toque con la mano, pero Rodri pesa entre 90 y 95 kilos. Se tira, se nota que se tira», eran palabras de Ljungberg en Viaplay, donde es comentarista y donde cargó duramente con el mediocentro español y el fútbol español en extensión, que entiende que no ser por esa acción, hubiéramos visto otro partido.

«El penalti marcó la diferencia y cambió el partido», fueron las palabras de Erik ten Hag tras el choque, algo que Ljungberg aprovechó para no sólo poner en el punto de mira a Rodri, sino también a La Liga: «Esto funcionará así en el fútbol español, pues yo no quiero el fútbol español en la Premier League. Estoy un poco molesto. Luego escucho que es Michael Oliver el que está en la sala del VAR, por lo que no me sorprende que finalmente hayan pitado penalti».

Desagradables palabras de Ljungberg

Con esas desagradables declaraciones se ha expresado el ex jugador del Arsenal, que no ha dudo en mostrar su desprecio hacia el fútbol español y hacia el mediocentro del Manchester City. La realidad es que Rodri se ha ganado la aprobación y el respeto no sólo de la hinchada citizen en estos últimos años, desde su fichaje en 2019, sino que también lo ha hecho en toda Inglaterra con su supremacia en el centro del campo de Pep Guardiola, donde él es eje y líder, lo viene jugando todo –siempre que esté apto– y ha alcanzado ya mayor tasa de valor de mercado con 100 millones de euros. Esta temporada con el City suma 13 partidos disputados en los que ha logrado tres goles, cuatro asistencias y la cólera y rabia del sueco Fredrik Ljungberg.