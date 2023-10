Haaland gobierna en el derbi de Manchester

Erling Haaland destrozó al United en el derbi de Manchester (0-3). El noruego suma y sigue con un doblete y una asistencia que le dieron la victoria al City frente a los red devils en Old Trafford. Primero de penalti y luego de cabeza, los goles del mejor ‘9’ de Europa mantienen al conjunto de Pep Guardiola a dos puntos del líder de la Premier League, el Tottenham, tras la jornada 10.

El City no paró de atacar hacia la portería de Onana durante todo el partido y consiguió llevarse el botín de los tres puntos en uno de los encuentros más importante de la temporada en Reino Unido. El primer tanto de Haaland en el derbi de Manchester fue desde los 11 metros, cuando el árbitro, Paul Tierney, señaló la pena máxima por un agarrón de Höjlund a Rodri en el área.

Una acción totalmente normal en el fútbol, pero no en el Teatro de los Sueños, donde al City le llevaban sin pitar un penalti en sus últimas 27 visitas. Desde que el campeonato doméstico de Reino Unido se llama Premier League, los citizens no chutaban desde los 11 metros y, cómo no, fue Haaland el encargado de romper esta racha.

El segundo del noruego llegó justo en la reanudación tras el descanso, cuando remató un centro completamente solo en el área pequeña. Un error garrafal del United en defensa acabó con Haaland embocando de cabeza totalmente a placer un centro de Bernardo Silva. El más señalado tras esta acción fue Erik Ten Hag, cuya continuidad está más cuestionada que nunca, pues ya son cinco derrotas en diez partidos.

Tan rutinario como el juego de un niño. Tan normal que hasta asusta ✨ Lo de Haaland con el gol es una historia de amor que se recordará durante siglos. Da igual la cita, su nombre siempre está entre los goleadores 🔥#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/loiNEDYfHp — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

Haaland le regala el tercero a Foden

Los locales lanzaron al ataque tras recibir el segundo, una osadía que el City volvió a castigar en el minuto 80, momento en el que Rodri se sacó un chutazo con la zurda desde fuera del área, el noruego recogió el rebote, se la entregó a Phil Foden y este hizo el tercero. El mediapunta inglés sentenció el derbi de Manchester, si es que aún no lo estaba, aprovechando una inteligente asistencia de Haaland.

Racha espectacular

Con este doblete en un clásico de Inglaterra, ya son 13 goles de Haaland en 15 partidos. El ex del Borussia Dortmund sigue exhibiéndose partido tras partido en su segunda temporada a las órdenes de Guardiola, quien sumó su quinta victoria en Old Trafford, más que ningún entrenador en la historia. Y es que este City le tiene tomada la medida a su rival en Manchester, como viene demostrando en las últimas veces que se han visto las caras.

Por otro lado, el técnico holandés del United podría tener las horas contadas en Manchester tras una derrota que duele y mucho. La grada de Old Trafford acabó coreando un irónico «olé, olé» en el tiempo de descuento, mientras que el City dormía el partido con su habitual juego de toques.