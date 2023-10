España ganó 0-1 a Noruega en un partido donde los hombres de Luis de la Fuente sellaron la clasificación para la Eurocopa y donde fueron capaces de desactivar a Haaland. El delantero nórdico no tuvo opciones de gol gracias al excelente trabajo de toda la selección española. Gavi hizo el gol de la victoria en la segunda mitad.

España no dio opciones a Haaland

Era el hombre a parar. Para el que Luis de la Fuente había trazado un plan que se basaba en aislarle lo máximo posible. Y España, en la primera parte, lo hizo a la perfección con Le Normand y Laporte y la ayuda de todo el equipo. Hay que destacar el papel de los dos zagueros, pero también Fran García y un centro del campo que controló a todo el frente ofensivo noruego para evitar que encontrasen al delantero del Manchester City.

En los primeros 45 minutos, Haaland generó dos ocasiones de peligro. Una por fuerza que terminó evitando Laporte y otra tras aprovechar un rechazo de Fran García, pero su disparo se estrelló en la defensa española. Eso sí, provocó una amarilla a Le Normand, lo que llevó a Luis de la Fuente a cambiar en el descanso al delantero de la Real Sociedad.

En la segunda mitad, la pareja de centrales cambió con la entrada de David García, pero el compromiso del equipo fue el mismo. La selección española estuvo excepcional frenando cualquier intento del goleador, que sólo tiró entre los tres palos una vez y se encontró con Unai Simón.

El mérito de De la Fuente

Luis de la Fuente también es muy culpable de esta victoria y de la clasificación para la Eurocopa. El seleccionador español no ha dejado de mejorar a un equipo que partido tras partido, demuestra que sigue subiendo su nivel dentro del campo.

En cuatro ventanas ha sido capaz de encontrar un equipo que va moldeando y al que le sienta a la perfección cualquier nueva incorporación. Además, también es un conjunto que juega muy bien al fútbol, capaz de competir contra cualquiera con garantías de éxito.

Ante Noruega apostó por Ansu Fati, pero no funcionó y De la Fuente no tardó en verlo. En el descanso le cambió por Oyarzabal y poco después Gavi hizo el gol de la victoria. Su mano también se nota y su crédito no deja de crecer.

Ansu Fati desaprovechó la oportunidad

Fue la gran sorpresa de la alineación de España ante Noruega. Luis de la Fuente apostó por Ansu Fati de inicio. El jugador del Brighton & Hove Albion tenía una oportunidad de demostrar que sigue teniendo cosas de ese futbolista que deslumbró al mundo cuando llegó al primer equipo del Barcelona, pero ni pegado a la banda, primero, y por dentro, después, se encontró con su mejor fútbol.

Pablo Amo, segundo entrenador de España, trató de corregirle en varias ocasiones, pero no hubo manera. Ansu Fati no fue capaz de generar el peligro esperado y finalmente fue sustituido por Mikel Oyarzabal tras el paso por los vestuarios.

Ansu Fati no jugaba un partido oficial con España desde el 13 de octubre de 2020, cuando la selección española cayó derrotada ante Ucrania por 1-0 en Kiev. Sí jugó contra Jordania en un partido preparatorio para el Mundial de Qatar, aunque ese duelo no era oficial, ni siquiera cuenta para la FIFA. Eso sí, vio portería.

Las ganas de Morata anularon un gol

Álvaro Morata, que llegó a este partido con un promedio goleador mejor que Haaland, tuvo ganas de aumentarlo en el minuto 22. Carvajal puso un centro que Strandberg cortó, pero el balón fue hacia su portería engañando al portero y dejando la pelota en dirección hacia la línea de gol, pero el capitán. que estaba en fuera de juego, en vez de dejar que el esférico cruzase la raya, decidió empujarlo.

En un primer momento, el árbitro alemán dio gol y los jugadores españoles celebraron, pero el VAR avisó a Stieler, que tras revisar la jugada en la pantalla, decidió anularlo. Rodrigo, que durante el festejo ya informó a Morata de que era mejor que no hubiese tocado ese balón, ya lo sabía.