Espectacular: la afición española vibró con el himno de España en Oslo

Los 700 españoles que asistieron al Ullevaal Stadion de Oslo a presenciar en directo el duelo que enfrentó a Noruega y a España vibraron con el himno nacional. Eran pocos en comparación con los más de 25.000 noruegos que abarrotaron las gradas del coliseo nórdico, pero esto no les impidió hacerse notar.

La selección española de Luis de la Fuente no estuvo sola en Oslo, donde busca la clasificación para la Eurocopa. La afición se hizo notar desde antes que empezase el partido. De hecho, también se les pudo ver por las calles de la capital de Noruega.

España llega a este partido con el objetivo de ganar para certificar la clasificación para la Eurocopa que se celebrará el próximo verano en Alemania. Tras ganar a Escocia el pasado jueves en el estadio de la Cartuja, venciendo en Noruega, el trabajo estará hecho.

Las cuentas de España

Las cuentas de España están muy claras para estar en la fase final de la Eurocopa que se disputa en Alemania, si los de Luis de la Fuente se quieren clasificar por la vía rápida. No obstante, si no son capaces de ganar a Noruega en Oslo, el objetivo principal no debería correr peligro.

Si España empata ante Noruega, necesita un punto ante Chipre o frente a Georgia en las dos últimas jornadas para clasificarse para la Eurocopa. Si el combinado nacional pierde, habrá que mirar de qué forma lo hace. Si lo hace por una diferencia menor a tres goles y contando con que los noruegos ganarían a Escocia, los chicos de Luis de la Fuente deberán sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

Por otro lado, si la derrota es superior a tres goles, aparte de hecatombe en la selección española, el combinado nacional deberá ganar a Chipre y Georgia, ya que si Noruega vence a Escocia en la última jornada podría dejar fuera a España.

Ansu Fati, la novedad

La gran novedad de la alineación para el partido contra Noruega es Ansu Fati. El atacante formó de inicio en partido oficial con la selección española tres años después, cuando el combinado nacional perdió contra Ucrania. También destaco la presencia de Fabián Ruiz por Mikel Merino y la de Fran García en el lateral izquierdo por el lesionado Balde.