Las cuentas de España para estar en la Eurocopa 2024

Ganar o ganar. No hay más cuentas para que España esté en la Eurocopa. Si los hombres de Luis de la Fuente son capaces de sumar los tres puntos contra Noruega en el duelo que se celebra en Oslo, habrán sacado de manera matemática su billete para la cita que se celebrará en 2024 en Alemania. De lo contrario, tendrán que esperar al mes de noviembre, donde la selección española se medirá a Chipre, en Limassol, y a Georgia, en Valladolid.

España dio un paso de gigante hacia la Eurocopa ganando a Escocia en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Los goles de Álvaro Morata y de Sancet, ambos en el segundo tiempo, dieron la victoria a los de Luis de la Fuente. Con este resultado, además, iguala la diferencia de goles con los escoceses, ya que la selección española perdió 2-0 en Glasgow en la segunda jornada, por lo que si no fallan acabarán primeros de grupo, puesto que la diferencia goleadora general es mejor para el combinado nacional.

Las cuentas de España están muy claras para estar en la fase final de la Eurocopa que se disputa en Alemania, si los de Luis de la Fuente se quieren clasificar por la vía rápida. No obstante, si no son capaces de ganar a Noruega en Oslo, el objetivo principal no debería correr peligro.

La cuentas de España si no gana

Si España empata ante Noruega, necesita un punto ante Chipre o frente a Georgia en las dos últimas jornadas para clasificarse para la Eurocopa. Si el combinado nacional pierde, habrá que mirar de qué forma lo hace. Si lo hace por una diferencia menor a tres goles y contando con que los noruegos ganarían a Escocia, los chicos de Luis de la Fuente deberán sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

Por otro lado, si la derrota es superior a tres goles, aparte de hecatombe en la selección española, el combinado nacional deberá ganar a Chipre y Georgia, ya que si Noruega vence a Escocia en la última jornada podría dejar fuera a España.