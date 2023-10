Luis de la Fuente salió victorioso de La Cartuja y demostró que tiene plan A, pero también B y, si es necesario, hasta C. Sevilla fue testigo de que se acabó el morir con una idea cuando esta se puede variar para terminar sonriendo. La victoria contra Escocia, por 2-0, dejó a la selección española a un paso de la Eurocopa que se celebrará en Alemania el próximo verano. España estará matemáticamente clasificada si es capaz de sumar los tres puntos contra Noruega el próximo domingo en Oslo.

Y el seleccionador riojano es uno de los grandes triunfadores de la noche sevillana porque dio con la tecla para cambiar un partido que se atascó desde el primer minuto. Mejor dicho, desde el segundo. El fallo de Ferran Torres desembocó en un duelo trabado y complejo donde la selección española sufrió, se llevó un gran susto y terminó venciendo una batalla a la que Luis de la Fuente le dio categoría de final.

De la Fuente tuvo que lidiar en este partido con cinco bajas en ataque. No pudo contar con Asensio y Dani Olmo, ambos titulares contra Georgia en el mes de septiembre. Tampoco lo pudo hacer con Lamine Yamal, que empezó de inicio ante Chipre en Granada. Ni con Yeremy Pino, importante para el riojano, ni con Nico Williams, que arrastra molestias y tampoco estará contra Noruega en Oslo.

Con todo esto se tuvo que enfrentar Luis de la Fuente, que no pudo contar con pilares ofensivos ante Escocia. El riojano apostó de inicio ante Escocia por un once donde Ferran Torres y Mikel Oyarzabal eran los encargados de entrar por las bandas, pero no hubo manera. La tendencia de ambos de irse al centro, junto con el despliegue de los escoceses, llevaron a España enfrentarse a un muro en la primera mitad. Además, en la medular, Mikel Merino no era capaz de desplegar la visión de juego que sí podría haber tenido Fabián Ruiz.

Los cambios de De la Fuente

España no funcionaba y Luis de la Fuente se dio cuenta. Al igual que cualquiera que estuviese viendo el partido. Por ello, tras el descanso dio entrada a Fran García por el lesionado Balde y a Bryan Zaragoza por Oyarzabal. Con el futbolista del Granada y del Real Madrid, España empezó a carburar, pero no era suficiente. Por ello, apostó por Navas, Sancet y Joselu. ¿El resultado? El sevillista asistió a Morata en el primer gol de la selección española, mientras que el madridista dio el balón al jugador del Athletic en el segundo tanto.

Luis de la Fuente fue capaz de cambiar la dinámica del partido desde el banquillo. Su toque fue fundamental para que el combinado nacional terminase sumando tres puntos capitales que dejan a la selección española a un paso de la Eurocopa.

Tras el partido, De la Fuente no se quiso dar más mérito del necesario: «Hay veces que los cambios salen bien, pero el plan ha salido tal y como lo hemos pensado. Lo primero era desgastar al rival y luego aprovecharlo. El resultado es fruto del trabajo de todos». Lo que es evidente es que esta España es versátil y, a diferencia de la etapa anterior, sí tiene diferentes ideas de fútbol para terminar ganando los partidos.