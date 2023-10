Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Cartuja, donde España ganó 2-0 a Escocia gracias a los goles de Morata y Sancet. La victoria permite al combinado nacional estar a un paso de sellar su clasificación matemática para la Eurocopa de Alemania. Si ganan a Noruega en Oslo será matemático.

«Hay veces que salen bien los cambios. El plan del partido ha sido tal cual lo hemos imprevisto. Con los cambios queríamos darle viveza y que se aprovechasen. Es un trabajo de equipo. Los partidos duran lo que duren, pero al final lo importante es el balance de todo lo que han hecho todos los futbolistas», aseguró el seleccionador.

Luis de la Fuente explicó como vivió el gol anulado de Escocia: «Sabíamos que eran muy fuertes. Era fuera de juego. Los rivales normalmente tienen ocasiones, pero estábamos preparados. Somos muy fuertes. Si ese gol hubiese subido podría haber reaccionado. Quiero valorar el grandísimo trabajo de este equipo».

Sobre el juego aéreo, Luis de la Fuente reconoció que Escocia «es el mejor equipo del grupo» en esta faceta. «Los jugadores altos son difíciles de marcar, pero hemos estado muy fuertes. Para el domingo seguiremos trabajando con la misma intensidad», añadió.

«Todo lo que sea tiempo para poder trabajar es muy positivo. Tenemos una clara idea de como hacer el juego ofensivo. Sabemos como atacar por las bandas, los espacios, la circulación de balón es muy fluida y en esa presión tras pérdida somos el mejor equipo del mundo. Pero este mérito es de los jugadores, que son los que las ponen en práctica», comentó sobre los automatismos que muestra España.

De la Fuente destaca a Bryan Zaragoza

Sobre el partido de Bryan Zaragoza fue claro: «Valorábamos muchas alternativas, pero la primera era la que hemos adoptado. Le he reconocido como el jugador que es en su club y eso me encanta. Estoy feliz por él y por todos los debutantes».

De la Fuente también ensalzó a Morata: «Tenemos que tener gente que remate en el área, porque llegamos por banda y centramos. Morata, como Joselu, son dos de los mejores especialistas. Álvaro está madurando y hace lo difícil fácil».

«Ha pitado fuera de juego. Para mí también hay falta a Unai», explicó sobre el gol anulado a Escocia. Además, confirmó que «Nico no va a viajar a Noruega. No es importante, pero no va a poder estar al cien por cien el domingo». También, confirmó que Balde, con molestias, vuelve al Barcelona y le sustituirá Pedraza.

«No sabía que había dormido mal, pero es normal. Estas ganas son únicas. No he hablado con él más que cuando le he dicho que fuera él mismo. Se lo he dicho varias veces y lo ha entendido muy bien. Nos hace ser muy optimistas porque tiene cosas diferentes», dijo sobre Bryan Zaragoza

«Me encanta que Jesús esté así de bien. Navas dejará el fútbol cuando quiera, porque el fútbol no le va a dejar nunca», explicó sobre el rendimiento de Jesús Navas, que dio la asistencia en el gol de Morata.

Por último, sobre Noruega comentó lo siguiente: «Creo que va a ser diferente. Vamos a intentar llevar la iniciativa y minimizar el potencial ofensivo que tienen no sólo con Haaland».