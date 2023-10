Noruega se agarra a Ödegaard y Haaland para obrar el milagro

La Noruega de Haaland y Ödegaard entrenó sobre el césped del estadio Ullevaal, donde el domingo, a las 20:45 horas, jugarán una final contra España para estar en la próxima Eurocopa. El combinado nórdico necesita ganar, y si es por una diferencia mayor a cuatro goles mejor, para poder seguir aspirando a estar en Alemania en el próximo verano. Si pierden, perderán cualquier opción de clasificación, mientras que si empatan tampoco tendrá un futuro muy halagüeño, ya que necesitarían un milagro.

Noruega se agarra a Haaland y Ödegaard, su capitán, para seguir teniendo opciones. La que es, posiblemente, la mejor generación de jugadores noruegos de su historia no estuvo en la Eurocopa que se celebró en 2021 por culpa de la pandemia ni en el Mundial de Qatar. Ahora, tienen muy difícil llegar a la de 2024 en Alemania.

Tanto Ödegaard como Haaland son inseparables. Ambos estuvieron en todo momento juntos durante el entrenamiento, demostrando que los dos líderes del combinado noruego mantienen una grandísima relación.

Haaland es la gran referencia de una selección que no ha estado a la altura. El empate contra Noruega y la derrota en casa frente a Escocia, que la remontó en los últimos minutos, tiraron por la borda muchas de sus opciones de estar en la Eurocopa. Se agarran a un milagro, pero saben que es tremendamente complicado.

La delicada situación de Noruega

Antes del entrenamiento, Martin Ödegaard, capitán de Noruega, y Stale Solbakken, seleccionador del equipo nórdico, atendieron a los medios de comunicación para analizar el duelo que les enfrentará contra España. El ex jugador del Real Madrid reconoció que cree que es un duelo «especial». «Será un encuentro bonito. Hemos cometido errores en otros partidos, pero este partido es muy importante y trataremos de ganar», añadió. Si Noruega no vence, no tendrá opciones de ir a la Eurocopa de Alemania.

Sobre la delicada situación de Noruega en la clasificación, Ödegaard explicó lo siguiente: «Tenemos que ganar los dos partidos, aún no está todo perdido. No empezamos bien en la clasificación, con Georgia y Escocia, pero estamos aprendiendo y creciendo. No tengo una respuesta clara, pero estamos mejorando», aseguró el que es uno de los líderes del combinado nórdico junto a Haaland.

Por último, aseguró que el combinado nórdico es mucho más que él y el delantero del Manchester City: «Hay once jugadores, somos más que dos jugadores. Haaland es quizá el mejor jugador del mundo, pero el equipo está por encima. Trabajar todos juntos».

El seleccionador no fue tan optimista como su capitán. Comenzó la rueda de prensa asegurando que está «muy decepcionado» con la situación del equipo. Además, aseguró que en La Rosaleda contra España aprendieron que «pueden tener el balón contra uno de los mejores equipos del mundo cuando tienen la pelota y al recuperarla».

«No vamos a hacer tácticamente nada diferente. No lo contemplamos. Todo está dirigido al partido contra España», aseguró al ser preguntado si este partido le puede servir como banco de pruebas para otros duelos.

«Estamos mejorando mucho, sobre todo ofensivamente. Es un equipo mucho mejor que hace un año. Estamos más cerca en cuanto a la calidad. Es difícil, pero posible», aseguró el seleccionador.

Odegaard y el Real Madrid

Martin Ödegaard también habló de su paso por el Real Madrid: «Mi familia en Madrid estaba bien, aprendí mucho, tuve uno de los mejores entrenadores, pero quería jugar más y tomé una buena decisión en el momento ideal. No diré nada malo del Madrid. Fue una buena experiencia. Me hizo crecer como jugador y persona. Significó mucho para mí, pero quería jugar minutos. Estoy muy contento con la decisión», aseguró ante la prensa española.

«Noté la presión. No era igual que en la época de los Galácticos, pero la presión es más fuerte que en otros sitios. Es la presión más grande del mundo», añadió Ödegaard.

Solbakken también habló sobre esto: «Ha madurado y crecido como persona. Es un reto muy complicado entrar en un vestuario como el de los blancos siendo tan joven, pero si eres capaz de salir con la cabeza arriba te ha mejorado».