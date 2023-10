Martin Ödegaard, ex jugador del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que medirá en Oslo a Noruega y España. Un partido clave, ya que si la selección española es capaz de sumar los tres puntos estará clasificada para la Eurocopa de Alemania. El capitán del combinado nórdico habló de su etapa en el Real Madrid.

«Mi familia en Madrid estaba bien, aprendí mucho, tuve uno de los mejores entrenadores, pero quería jugar más y tomé una buena decisión en el momento ideal. No diré nada malo del Madrid. Fue una buena experiencia. Me hizo crecer como jugador y persona. Significó mucho para mí, pero quería jugar minutos. Estoy muy contento con la decisión», aseguró ante la prensa española.

«Noté la presión. No era igual que en la época de los Galácticos, pero la presión es más fuerte que en otros sitios. Es la presión más grande del mundo», añadió Ödegaard.

Martin Ödegaard dejó el Real Madrid en el verano de 2021. En el club blanco tenían puestas muchas expectativas en un jugador que llegó al conjunto blanco con 16 años para formar parte del Castilla, pero nunca terminó de alcanzar el nivel mostrado en la Premier League, donde lidera al Arsenal.

Del partido contra España, reconoció que cree que es un duelo «especial». «Será un encuentro bonito. Hemos cometido errores en otros partidos, pero este partido es muy importante y trataremos de ganar», añadió. Si Noruega no vence, no tendrá opciones de ir a la Eurocopa de Alemania.

Sobre la delicada situación de Noruega en la clasificación, Ödegaard explicó lo siguiente: «Tenemos que ganar los dos partidos, aún no está todo perdido. No empezamos bien en la clasificación, con Georgia y Escocia, pero estamos aprendiendo y creciendo. No tengo una respuesta clara, pero estamos mejorando», aseguró el que es uno de los líderes del combinado nórdico junto a Haaland.

Por último, aseguró que Noruega es mucho más que él y el delantero del Manchester City: «Hay once jugadores, somos más que dos jugadores. Haaland es quizá el mejor jugador del mundo, pero el equipo está por encima. Trabajar todos juntos».