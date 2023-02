Ödegaard: «Si hubiese sido español, quizás me hubieran dado más tiempo para crecer en el Madrid»

Martin Ödegaard ha hecho un repaso a su carrera como futbolista y además ha tirado un par de dardos al Real Madrid, club que abandonó la pasada temporada para fichar por el Arsenal. Ahora, el noruego es capitán y líder del primer clasificado de la Premier League.

Última etapa en el Real Madrid

«Tenía una buena conexión con Zidane desde que entrenaba al Castilla y me cuidaba mucho, así que quería creer que esta vez funcionaría. Pero luego me dio COVID. Fui titular los primeros dos partidos de esa temporada en 2020-21, pero no estaba completamente recuperado. No jugué a mi mejor nivel y después de eso, no tuve muchas oportunidades más. Casi nada. Mientras tanto, estoy viendo la Real Sociedad en la televisión pensando, todavía podría haber estado allí. Solo puedo agradecer al Madrid por apostar por un chaval de 16 años. Todos tenían buenas intenciones y no culpo a nadie, pero necesitaba encontrar un lugar donde poder establecerme. Necesitaba encontrar un hogar real. Lo encontré en Londres».

Elección de equipo

«Mi papá manejaba todo con los clubes, y había muchos. Fuimos a Bayern, Dortmund, Man Utd, Liverpool, Madrid, Arsenal también. Nos llevaron en aviones privados y nos hicieron sentir especiales. Estuve cerca de elegir al Arsenal. Cuando fuimos allí, pude entrenar en London Colney. Conocí a Arsene Wenger. Nos llevó a cenar a papá y a mí. Eso fue genial, pero también extraño. Es Arsene Wenger , ¿sabes? Es esta leyenda que crecí viendo en la televisión, y ahora estoy sentado frente a él comiendo bistec».

El Real Madrid

«Lo hablé mucho con mi papá y el resto de mi familia. Al final, el Madrid es el Madrid. Eran los campeones de la Champions League con los mejores jugadores del mundo. En ese entonces, amaba a Isco, era tan suave con la pelota. Pero lo realmente clave de la oferta del Madrid era que tenían un equipo B donde podía jugar al fútbol competitivo de inmediato. ¿Y el entrenador de ese equipo? Zinedine Zidane».

Presentación

«De repente, estoy sentado al lado de la leyenda de Madrid Emilio Butragueño, que lleva un traje muy elegante, por supuesto, y me están presentando al mundo. Sé que has visto las fotos. Yo, con este viejo suéter a rayas, sin siquiera ducharme, tratando de alisar mi cabello con mis manos. Este fue el día más grande de mi vida, las imágenes recorrieron todo el mundo. Se supone que soy este jugador que el Real Madrid ha vencido a todos para fichar y parezco un niño de escuela al azar que acaban de sacar de la gira por el estadio».

Primeros días en Madrid

«Fue surrealista. No tengo la edad suficiente para conducir, así que mi padre tiene que llevarme a jugar con Isco y Ronaldo y Ramos y Modric y Bale y Benzema, como si me dejara en la escuela. Pero todos fueron muy amables, y los que hablaban inglés (Kroos, Modric, Ronaldo) me cuidaron mucho al principio».

Castilla

«Con el Castilla, no estaba con ellos regularmente, así que no encontré esa conexión. En el primer equipo yo era solo un niño que venía a entrenar. No participé en los partidos. Me sentí un poco como un extraño. Estaba atrapado en el medio. Dejé de jugar con la chispa que era típica de mi juego. Fui un poco demasiado seguro por un tiempo. Me preocupaba más no cometer errores que realmente jugar mi juego. La prensa me persiguió por no estar inmediatamente a la altura de las expectativas. Yo era un blanco fácil. Si realmente me conoces, sabes que sonrío mucho, ¡pero creo que desde afuera a veces mi cara se ve más gruñona de lo que realmente soy! Les facilitó escribir sobre cómo estaba luchando para adaptarme. Tal vez si hubiera sido español, me hubieran dado un poco más de tiempo para crecer. Honestamente, no lo sé. No hay término medio en el fútbol moderno. O eres el mejor fichaje de la historia, o eres una mierda».