Surrealista: así fue el gol anulado a España después de que Morata tocara el balón en la línea de gol

Tobias Stieler, colegiado alemán, anuló un gol a España en el minuto 20 de partido por un extraño fuera de juego de Álvaro Morata tras empujar el delantero la pelota en la línea. Carvajal puso un centro al área, Strandberg despejó la pelota hacia su propia portería, Ansu Fati y Nyland chocaron, y antes de que la pelota entrase, sobre la línea, Morata empujó el cuero al fondo de la red. Era el 0-1, pero el delantero español estaba en fuera de juego en el momento del centro al área de Carvajal, y el tanto quedó anulado.

Cuando el colegiado alemán Tobias Stieler anuló el gol de España en el minuto 20, Morata no entendía nada. Pero Rodri, que le dijo al delantero español que no debería haber tocado la pelota, sí lo sabía. Si el ariete del Atlético de Madrid no hubiese tocado la pelota, el gol hubiese subido al marcador.

En el momento del centro de Carvajal, Álvaro Morata se encuentra en posición de fuera de juego. Posteriormente, el defensa noruego despeja la pelota hacia su propia portería y el propio Morata termina marcando. De esta manera, aunque el último en tocar sea el jugador noruego, la posición de fuera de juego del delantero prevalece. El colegiado alemán tuvo que acudir al VAR para ver la jugada y decidió anular el gol de España.

😅 Gol anulado a Morata por fuera de juego en esta acción. #SeleccionRTVE Fuera de juego posicional de Ansu Fati en el momento del pase de Carvajal. pic.twitter.com/ez5qNOHvCa — Teledeporte (@teledeporte) October 15, 2023

El gol anulado a Morata… y Mbappé

Tras el polémico gol de Kylian Mbappé a España en la final de la Liga de Naciones que perdió el cuadro español, la regla se cambió. Por ello, el gol de Morata, muy similar a aquel, quedó anulado. En aquella ocasión, Eric García despeja la pelota hacia Mbappé, que hizo gol. La estrella francesa se encontraba en posición de fuera de juego en el pase previo, pero el gol subió al marcador. En esta ocasión, el gol de Morata, prácticamente idéntico, aprovechando un mal despeja de la defensa noruega, no subió al marcador.

Tras el paso por los vestuarios, Gavi adelantó a España en una decisión que también tuvo su polémica, ya que el árbitro del encuentro estuvo durante minutos consultando la jugada con el monitor después de ser avisado por el VAR. La cuestión era dictaminar si el jugador del Barcelona, que partía en posición de fuera de juego, había intervenido en una jugada anterior a su gol.

Finalmente, la decisión del colegiado fue la de dar validez a un gol de Gavi que ponía a España por delante en el marcador ante Noruega. Después de la surrealista jugada en el gol anulado a Álvaro Morata, en esta ocasión España tuvo la decisión arbitral de su parte y abrió diferencia en el marcador.