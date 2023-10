Gavi adelantó a España ante Noruega en un gol con suspense

Gavi adelantó a España con un gol en el minuto 49 de partido, justo tras el descanso, después de aprovechar varios rebotes dentro del área de Noruega. El VAR estuvo revisando el gol durante más de cuatro minutos por un posible fuera de juego previo del propio Gavi, pero finalmente, con suspense, el gol subió al marcador.

España se adelantó ante Noruega en el minuto 49, justo después de volver de vestuarios. Luis de la Fuente dejó en el banquillo a Le Normand y Ansu Fati, y metió en el partido a Oyarzábal y David García. Tras la reanudación del segundo tiempo, la selección española se puso por delante para encarrilar la clasificación para la Eurocopa de 2024.

Gavi fue el encargado de aprovechar varios rebotes dentro del área de Noruega y marcar el gol de España que puso por delante a la selección en Oslo. Primero Ferrán Torres remató a portería un buen centro lateral. La pelota tocó en Morata, que despejó el cuero, y en ese momento, Gavi, que no tocó la pelota, estaba en fuera de juego.

Posteriormente, Oyarzábal remató, la defensa noruega despejó, la pelota tocó en otro jugador local hasta que el balón cayó en los pies de Gavi. El jugador del Barcelona controló y le pegó con pierna izquierda para hacer el primero de España en Oslo. El VAR estuvo un buen rato revisando el gol para finalmente darlo por válido. La posición de fuera de juego previo de Gavi no influyó en la jugada posterior.

💪 ¡Goooooooooooooool de Gavi! Tras cuatro minutos de revisión en el VAR el árbitro da por válido el gol. #SeleccionRTVE 🇪🇸 ¡España, más cerca de la #Euro2024! pic.twitter.com/LiYupko7u1 — Teledeporte (@teledeporte) October 15, 2023

España logró su billete matemático para la Eurocopa de 2024 después de vencer a Noruega por 1-0 gracias a ese solitario gol de Gavi tras la vuelta del descanso. La selección española estará en Alemania para disputar el torneo europeo en el próximo verano a falta de dos jornadas para terminar la fase de clasificación. Los de Luis de la Fuente lograron detener a Haaland y dejaron a Noruega sin opciones.

Morata marcó, pero el gol fue anulado

El colegiado alemán del partido, anuló un gol a España en el minuto 20 de partido por un extraño fuera de juego de Álvaro Morata tras empujar el delantero español la pelota en la línea. Carvajal puso un centro al área, Strandberg despejó la pelota hacia su propia portería, Ansu Fati y Nyland chocaron, y antes de que la pelota entrase, sobre la línea, Morata empujó el cuero al fondo de la red. Era el 0-1, pero el delantero español estaba en fuera de juego en el momento del centro al área de Carvajal, y el tanto quedó anulado.

Cuando el colegiado alemán, Tobias Stieler, anuló el gol de España en el minuto 20, Morata no entendía nada. Pero Rodri, que le dijo al delantero español que no debería haber tocado la pelota, sí lo sabía. Si el ariete del Atlético de Madrid no hubiese tocado la pelota, el gol hubiese subido al marcador. En el momento del centro de Carvajal, Morata se encontraba en posición de fuera de juego. Posteriormente, el defensa noruego despeja la pelota hacia su propia portería y el propio Morata termina marcando. De esta manera, aunque el último en tocar sea el jugador noruego, la posición de fuera de juego del delantero prevalece. El colegiado alemán tuvo que acudir al VAR para ver la jugada y decidió anular el gol de España.