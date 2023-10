La surrealista sanción que le puede caer a Garnacho por elogiar a Onana

André Onana se ha visto envuelto en una polémica sin comerlo ni beberlo por culpa de un tuit que puso Alejandro Garnacho, compañero en el Manchester United. El guardameta ha salido en defensa del atacante de apenas 19 años, después de que éste colgara un tuit con dos emoticonos de dos gorilas y una foto del portero camerunés celebrando la parada que valió los tres puntos para los de Ten Hag.

El Manchester United ganó por la mínima (1-0) al conjunto danés gracias al gol de Harry Maguire en el 72, pero sobre todo gracias al penalti parado por Onana en el último minuto del encuentro. El portero africano le adivinó las intenciones a Jordan Larsson y detuvo el lanzamiento para dar la victoria a los suyos. Tres puntos importantísimos que mantienen a los red devils vivos en la Champions League, puesto que un empate complicaba sus opciones de estar en octavos.

Tras el encuentro, Garnacho colgó el tuit con los emojis de los dos gorilas y la imagen de Onana que le podría salir muy caro. Lo que parecía un reconocimiento y un elogio al trabajo de su compañero, que estaba siendo muy criticado por sus últimas actuaciones, podría convertirse en una sanción para el hispanoargentino.

La FA está investigando al delantero internacional con Argentina, que podría ser sancionado por incumplir las pautas sobre publicaciones con sensibilidad racial en redes sociales de la federación inglesa, según publica Manchester Evening News. Garnacho borró el tuit inmediatamente tras conocer las connotaciones raciales y la posible sanción que le podría caer por ello.

El protagonista de esta historia, Onana, ha salido en su defensa de su compañero en redes sociales con un mensaje contundente: «La gente no puede elegir por qué debería ofenderme. Garnacho hablaba de potencia y fuerza», dijo el meta camerunés antes de pedir «esto no debería ir más lejos» ya que el atacante lo colgó a modo de elogio hacia el 24 del United, que salvó al equipo en un partido que era casi una final para los de Old Trafford.

Cavani fue sancionado por algo similar

Existe un precedente similar al de Garnacho y Onana en la Premier League, que es el de Edinson Cavani. El delantero uruguayo colgó un post en Instagram con un mensaje en el que llamaba «negrito» a un amigo que le terminó costando una sanción. Aquello ocurrió en diciembre de 2020 cuando el atacante todavía estaba en el Manchester United.

Inmediatamente la FA le abrió un expediente y le sancionó con tres partidos sin jugar y una multa de 112.000 euros por incumplir las normas de la federación inglesa al hacer referencia «al color y/o raza y/o etnia de origen», según la Regla E3 de la FA. Cavani pidió perdón tras conocer que le podían sancionar por su publicación pero ni aún así se libró de la sanción.

El caso de Alejandro Garnacho es muy similar al del actual delantero de Boca Juniors. De momento el caso está en manos de la FA, el atacante del Manchester United borró el mensaje tras conocer las posibles consecuencias y Onana, el protagonista de la imagen, ha salido en su defensa y pide que esto no vaya más lejos. Habrá que esperar para ver qué dice la federación inglesa al respecto y si sanciona o no al futbolista.