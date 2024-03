Nico Williams se lesiona y no jugará contra el Real Madrid

Golpe para el Athletic Club en la previa del partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Nico Williams, su mejor jugador, sufre una lesión que le impedirá estar en el duelo de Liga y deja en duda su presencia en la final de Copa ante el Mallorca en Sevilla.

«Nico Williams padece una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna derecha por lo que causa baja en la convocatoria para el partido que se disputará mañana (por este domingo) en el Santiago Bernabéu quedando pendiente de evolución», reza el parte médico oficial del Athletic Club de Bilbao.

El jugador español, que viene de jugar con la selección española prácticamente todos los minutos del España-Brasil en el Bernabéu y media hora de juego en el también amistoso ante Colombia, no estará en el duelo ante el Real Madrid, un importante encuentro para el Athletic. Y es que el conjunto vasco además de la final de Copa está también luchando por jugar la próxima edición de la Champions League. Al inicio de la jornada está en cuarto lugar en la clasificación con un punto de ventaja sobre el Atlético de Madrid.

La baja de Nico Williams es un duro golpe para Ernesto Valverde. El menor de los Williams es el jugador más desequilibrante del Athletic, su gran estrella y un futbolista muy peligroso para cualquier equipo. No estará en el Santiago Bernabéu, no viaja ni a Madrid al no entrar en la convocatoria y es una baja muy relevante para el equipo vasco.

Desde el Athletic tranquilizan a sus aficionados pensando en la final de la Copa del Rey. Si el partido de este domingo en el Bernabéu es importante, más lo es el de dentro de siete días en Sevilla. El próximo sábado 6 de abril el conjunto de Bilbao se juega ganar un título de Copa 40 años después. Son los grandes favoritos en la final ante el Mallorca en el Estadio de La Cartuja.

Es por ello que también desde el cuerpo médico del Athletic han preferido ser cautos y no arriesgar con Nico Williams para este partido de Liga. Se recuperará tranquilamente en su domicilio este domingo, sin el desgaste de viajar a Madrid, y a partir del lunes iniciará su proceso de recuperación de una lesión que no se espera que sea de gravedad.

Si la final de Copa fuera este domingo Nico Williams sería de la partida. Arriesgaría. Pero consideran que no merece la pena hacerlo en este partido en el Santiago Bernabéu teniendo así el foco principal en la final de Sevilla de dentro de una semana.

Convocatoria del Athletic Club

Estos son los futbolistas del Athletic Club que ha convocado Ernesto Valverde para el partido ante el Real Madrid de este domingo 31 de marzo: Unai Simón, Agirrezabala, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, I. Williams, Muniain, Guruzeta, Dani García, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, De Marcos, Imanol, Villalibre, Ander Herrera, Raúl García, Adu Ares, Prados y Unai G.