El Bayern ya pone precio para traspasar a Davies

El Bayern de Múnich quiere que Alphonso Davies decida su futuro ya. Encima de la mesa tiene una oferta de renovación por parte del club bávaro por la que el canadiense percibiría unos 14 millones de euros anuales hasta el año 2029, una cantidad que el jugador y su entorno consideran insuficiente para firmar un nuevo contrato. No obstante, si Davies se mantiene en su postura y no acepta la propuesta de la entidad alemana, los directivos del club están abiertos a negociar un traspaso durante este verano para no perder al futbolista de manera gratuita en verano de 2025, cuando finaliza su actual contrato. Y ahí aparece la figura del Real Madrid.

Max Eberl, director general deportivo del Bayern de Múnich desde el pasado 1 de marzo, ya ha afirmado que esta oferta será la última que el club alemán ponga encima de la mesa ya que la considera justa y adecuada al rango salarial que la dirección deportiva paga a sus jugadores. Por su parte, el representante de Alphonso Davies considera absolutamente insuficiente esta cantidad y pide alrededor de 20 millones de euros anuales para permanecer en Múnich.

Sin embargo, Eberl ya ha dejado claro que la entidad de Baviera no llegará a esa cifra en ningún caso. La intención del Bayern es que Davies permanezca en la plantilla y firme un contrato de larga duración pero no a cualquier precio. La política de la directiva es no ceder a peticiones desorbitadas de este tipo y no plegarse a la voluntad individual de un jugador por muy importante que sea para el equipo y su futuro.

El jugador, por su parte, no ve con malos ojos una posible salida con destino al Real Madrid, club que oficialmente no va a posicionarse debido a que Davies aún tiene contrato en vigencia con el Bayern, pero que no pierde de vista la situación que se puede generar en tan solo unas semanas. El canadiense, de 23 años, se ha dejado querer en varias ocasiones por el club blanco y estaría encantado de recalar en el Santiago Bernabéu este próximo verano.

El Bayern, abierto a negociar

En cuanto al interés blanco, el Bayern de Múnich tiene una posición muy clara. Como dijo Eberl hace tan solo unas fechas, «hay veces en la vida en las que hay que decir sí o no», una frase en la que claramente apremia al jugador a decidirse para tener margen suficiente planificar la plantilla para la próxima temporada con o sin el canadiense. Si la respuesta es negativa, el Bayern no le va a quedar otra opción que negociar un traspaso este verano por el que quieren obtener una cifra que ronde los 50 ó 60 millones de euros, según apunta el medio deportivo Sky Sport.

La misma fuente también señala que el Real Madrid no pagará semejante cifra y que la intención del club blanco será la de rebajar todo lo posible el montante por el que el cuadro alemán se siente en la mesa para iniciar las negociaciones. En este caso, el tiempo juega a favor de la entidad de Chamartín ya que el Bayern tendrá que negociar ‘a la desesperada’ si no quiere perder al futbolista gratis el próximo verano. Por ello, el valor del canadiense en el mercado se irá devaluando a medida que se sucedan las semanas.

Otro factor que juega a favor de los madridistas es la amistad que Davies mantiene con Alaba, con quien coincidió en el Bayern desde el 2018 hasta el 2021, cuando el austriaco abandonó Múnich para recalar en el Santiago Bernabéu. El defensa madridista podría jugar también un papel importante en el futuro del canadiense y ayudarle a tomar la decisión.