Primera reacción del Bayern tras el portazo de Xabi Alonso: «Es un señor»

Que Xabi Alonso es un señor es bien sabido en España. Así lo demostró como jugador en sus etapas en la Real Sociedad y el Real Madrid, así como con la selección española, en el extranjero es apreciado con gran estima tanto en el Liverpool como en el Bayern de Múnich. Es ahora como entrenador cuando aún toma más forma la percepción sobre él. Su decisión de continuar una temporada más en el Bayer Leverkusen, el que está llevando a la cima en Alemania, ha sido aplaudida con fuerza incluso en aquellas plazas en las que se quería contar con él, véase el caso de Múnich.

El técnico vasco comunicaba públicamente que continuaba un año más en el Bayer Leverkusen esta misma semana, algo que no ha pillado por sorpresa a los grandes clubes que aspiraban a contar con él la próxima temporada, los que le tenían como candidato a su banquillo. Xabi Alonso tiene claro que está, de momento, en el lugar correcto para seguir dando pasos en su carrera deportiva pese a que tuvo detrás a dos grandes como el Liverpool y el Bayern de Múnich.

Han sido portavoces de este último club, en concreto el director deportivo bávaro Max Eberl, el que ha manifestado su admiración por Xabi Alonso, aplaudiendo su decisión pese a reconocer abiertamente que estuvieron pujando por él, aunque llevan días sabiendo que, como era de esperar en un «señor» como él, iba a continuar otro año más.

«Tenía claro que no se iría del Leverkusen, le conozco», reconocía Eberl en uno de los momentos más difíciles de la temporada para el Bayern de Múnich, justo tras la derrota en casa ante el Borussia Dortmund que les descuelga, más aún, de la cabeza del liderato que domina en estos momentos el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Los bávaros siguen siendo segundos en la Bundesliga pese a la derrota, aunque ya están a 13 puntos con 21 puntos en juego del primer puesto tras un nuevo triunfo del equipo de Xabi.

El Bayern elogia a Xabi Alonso

«La decisión de Xabi no me afectó en absoluto porque llevábamos mucho tiempo buscando en otra parte», añadía sobre el asunto el director deportivo del Bayern, que se rendía a los pies del técnico español: «Xabi es un hombre honorable. Un señor. Lo conocía porque ya había negociado con él con el Gladbach cuando todavía estaba en San Sebastián. Por eso tenía claro que no se iría de Leverkusen».

Y es que Xabi Alonso ha sido en todo momento muy cauto, muy respetuoso con su actual club, el que le ha llevado a estar en el foco del panorama europeo, de ser deseo de grandes clubes para sus banquillos. El español reconocía que ha sido durante este parón de selecciones cuando ha tomado la decisión de seguir tras reflexionar sobre el asunto con tranquilidad: «La semana pasada me reuní con los responsables del Bayer Leverkusen y les informé de mi decisión de continuar la próxima temporada en el club».

«Todas las decisiones importantes debes analizarlas con profundidad y yo intento acertar con las que tomo. Creo que ahora mismo el Bayer es el sitio adecuado para estar y seguir creciendo como entrenador», decía con mucho tacto y consciencia: «Soy un entrenador joven y me siento muy bien aquí. Los directivos del club, los aficionados y, por supuesto, los jugadores, me han dado muchas razones para seguir creyendo en este proyecto con su compromiso, su deseo y su hambre por hacer una gran temporada. Por todo eso creo que mi trabajo aquí todavía no ha terminado».