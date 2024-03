Xabi Alonso no tiene prisa: «Su carrera profesional empezó hace año y medio»

Xabi Alonso seguirá en el Bayer Leverkusen. El técnico español, uno de los más codiciados en el fútbol europeo, dio portazo a equipos como el Bayern de Múnich que deseaban hacerse sus servicios y continuará en el equipo que, gracias a él, ganará la Bundesliga este año por primera vez salvo desastre en las últimas ocho jornadas de torneo que le quedan.

Alonso no tiene prisas en su carrera en los banquillos. Es casi todavía un novato, un recién llegado a una difícil profesión en la que él ha irrumpido con éxito. Xabi es consciente de que le quería el Bayern, el equipo que más ha intentado contratarle, pero prefiere seguir en un proyecto que prácticamente ha construido él. El Leverkusen es su casa y lo seguirá siendo, al menos, hasta 2025, una temporada más.

«No tiene ninguna prisa, su carrera profesional empezó hace año y medio», comentan fuentes del entorno de Xabi Alonso a OKDIARIO. El entrenador español se lo toma con calma, con naturalidad y también con agradecimiento al Bayer Leverkusen, el primer gran equipo europeo que le contrató y al que está llevando a unos éxitos jamás vistos en este club alemán.

Por eso rechazó ir al Bayern de Múnich, el equipo que más le ha querido y el que sí era una opción real en cuanto interés. El conjunto bávaro se queda sin Tuchel a final de temporada y todos sus esfuerzos se centraron en convencer a Xabi Alonso. El Liverpool también, tras el anuncio oficial de la marcha de Klopp, puso sus ojos en el también ex jugador red, pero la opción del vasco de quedarse en Leverkusen cierra la puerta de ir a Anfield al menos para la próxima temporada.

Lo que sí está en el objetivo de Xabi Alonso a largo plazo es acabar entrenando en uno de los equipos en los que él estuvo de jugador. Especialmente tiene sentido aquí el Real Madrid, el Bayern o el Liverpool, aunque no se puede descartar la Real Sociedad, su primer gran equipo como futbolista, con el que, entre otras cosas, jugó por primera vez la Champions y estuvo muy cerca de ganar la Liga en el año 2003.

«Es muy de la Real y cuando Imanol Alguacil deje la Real asumiría ese reto feliz», explican a OKDIARIO sobre el futuro de Xabi, que hay que recordar que cuando dejó a la Real Sociedad B, a la que ascendió a Segunda División, prefirió no ir a ningún banquillo en ese momento hasta que llegó la llamada del Bayer, cuyo proyecto sí le convenció. Se lo toma Xabi con calma, no tiene prisas y seguir en Leverkusen lo demuestra, ya que para el Bayern era el candidato principal a sustituir a Tuchel.

El riesgo de la decisión de Xabi Alonso

Si bien la decisión ha sido meditada por Xabi, como él mismo ha reconocido, seguir en el Bayer tiene importantes riesgos. Este verano se espera que grandes equipos de Europa llamen a la puerta de varios jugadores clave para Alonso y que enamoran al fútbol europeo como pueden ser Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz, Victor Boniface, Jeremie Frimpong o Exequiel Palacios. Esto supondría una desmantelación de su proyecto futbolístico.

El Leverkusen estará el año que viene en la Champions y la exigencia ya será mayor. El presente año es más idílico: el Bayer viene de abajo, de tapado y todo está saliendo muy bien en Bundesliga, Copa y Europa League. Sin embargo la próxima temporada no será tan idílica como la actual, saldrán jugadores, la Champions conlleva mayor exigencia en el día a día y será muy difícil repetir la gran Bundesliga que están haciendo. Lo normal sería que volviera a los puestos de liga que ha cosechado en los últimos años: tercero, cuarto, quinto…

Un éxito sin precedentes

Lo que está firmando Xabi Alonso en Leverkusen no tiene precedentes en un gran club europeo. El ex jugador del Real Madrid cogió al equipo la temporada pasada (2022/23) ya empezada. El Bayer estaba en puestos de descenso en la Bundesliga y prácticamente eliminado en la primera fase de la Champions. La impronta de Xabi fue tan espectacular que ese mismo Bayer Leverkusen acabó en posiciones europeas en liga y llegó a semifinales de la Europa League, perdidas ante la Roma de José Mourinho.

Este año, en la que es su primera temporada completa, acaricia la Bundesliga con 10 puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich a falta de 24 en juego (ocho jornadas). Además, está en las semifinales de la Copa de Alemania, torneo en el que el Bayer de Xabi es muy favorito al ser los otros semifinalistas de inferior categoría: el Saarbrücken es de Tercera, el Kaiserslautern de Segunda y el Fortuna Düsseldorf, rival del Leverkusen, también de Segunda. A eso se le une que sigue vivo en Europa League, donde en cuartos se medirá al West Ham.

Este doblete no tiene precedentes en el club del oeste de Alemania, equipo que juega en la 49ª ciudad por población del país. El Bayer Leverkusen no es precisamente una entidad acostumbrada a ganar títulos. Todo lo contrario. Esta Bundesliga que en próximas semanas cerrará el Bayer (salvo un desastre mayúsculo) supondrá un éxito histórico. El Leverkusen no ha ganado jamás la Bundesliga y solo tiene dos títulos en sus vitrinas: una Copa de la UEFA en 1988 y una Copa en 1993.