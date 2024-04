El Barcelona se niega a prestar ilimitadamente a Lamine y Cubarsí a la selección española

El FC Barcelona ve de lejos como se acerca el final de temporada, con esperanzas en la Liga y toda la fe en la Champions League. Pero más allá de las competiciones de clubes, para algunos de sus jugadores se extenderá más allá. Este año coinciden de nuevo Eurocopa y Juegos Olímpicos y hay dos futbolistas culés que desde la Federación proyectan como convocables para ambas citas, aunque desde el Barça tienen claro que no cederán a Lamine Yamal y Pau Cubarsí sin límites a la selección española.

Ha sido Bojan Krkic el que ha alzado la voz desde el Barcelona para dejar claro que se niega a prestar ilimitadamente a Lamine y Cubarsí a la selección española durante este verano. En el club son muy conscientes del efecto negativo que tuvo físicamente en Pedri González su explotación deportiva en su temporada de debut en la élite, jugándolo todo no sólo con el Barça, sino también con la selección español.

Aquello acabó mal, el desgaste físico hizo mella en el arranque de la su segunda temporada, donde comenzaron unos problemas musculares que ya han sido recurrentes durante todo este tiempo.

Es por todo esto y pensando en la amplia carrera que tienen por delante Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con tiempo suficiente para jugarlo todo con la selección, que quieren poner límites con la llamada de la selección española de cara a las más que posibles convocatorias a la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

«Ver a Pau, a Lamine, a Héctor Fort, a todos estos chicos cuando suben y rinden bien… Marc Guiu… No me sorprende. Ahora estoy en el Cadete A sacándome el carnet de entrenador y ves a niños de 15 y 16 años que tienen un talento muy grande. Como en el Juvenil o el filial», reflexiona en una entrevista en Sport Bojan Krkic, donde ya apunta a la necesidad de cuidar a sus jugadores y su fútbol: «Que debuten y lo hagan bien no me sorprende, pero no nos tendríamos que focalizar en el momento en el que están, sino en que ese momento dure muchos años. Es el objetivo que debemos asumir entre todos».

El Barcelona no quiere a sus jugadores en Eurocopa y JJ.OO.

Bojan califica de «gran error convocar a alguno de estos jugadores para las dos competiciones», hablando de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, dando una señal a la Federación: «Entre todos tenemos que ser conscientes del gran desgaste que supone después de la temporada, que ya implica jugar muchos partidos. Son muchas personas en muchos ámbitos las que tenemos que entender que son niños, jugadores que se están formando, y lo que hay que intentar es que puedan jugar muchas Eurocopas y muchos Juegos Olímpicos».

Bojan afirma que se han dado conversaciones con la Federación en este sentido, aunque desconoce la finalidad de la misma y si hay decisión tomada, pero recalca: «Ir a la absoluta es ya un éxito, como jugar en el primer equipo del Barça. Y jugar una Eurocopa o unos JJOO también lo es, pero no podemos meterlo todo en un espacio que considero que ya está muy lleno. Por el bien del jugador y de la persona».