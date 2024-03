Pau Cubarsí, tras debutar con derrota con España: «He intentado aprovechar la oportunidad al máximo»

La selección española perdió el segundo partido de la era de Luis de la Fuente ante Colombia, en un mal partido de España que sirvió para medir fuerzas de cara a la próxima Eurocopa y en el que el resultado no fue nada bueno. Al término del encuentro, Pau Cubarsí y Gerard Moreno se pronunciaron ante los medios. El culé debutó, mientras que el ariete volvía tres años después con el equipo nacional.

«Dolidos por la derrota. Es un camino largo, tenemos que seguir. Intento ser yo, salir con calma y el míster me ha dado la confianza y la he intentado aprovechar al máximo. Lo hago con tranquilidad, me ayuda mi familia, intento dar lo mejor de mí siempre», ha destacado el defensa del Barcelona tras su estreno como internacional.

Cubarsí se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en debutar con España, superado sólo por Lamine Yamal. A sus 17 años, tuvo apenas 10 minutos y, producto quizás de los nervios, estuvo a punto de provocar el segundo gol de los colombianos.

Cubarsí debutó con España

Por su parte, el delantero del Villarreal destacó el buen arranque de España, aunque a partir de ahí, la selección no estuvo en la versión que acostumbra: «Hemos estado 35-40 minutos muy bien. Luego, ellos nos han ido encerrando atrás y, en la segunda, más de lo mismo. El gol es una gran jugada individual, perdemos y teníamos ganas de conseguir una victoria. A trabajar, analizarnos y trabajar, pero el martes tenemos otro partido ante nuestra afición».

El jugador tuvo el gol, pero el meta colombiano lo paró, algo que lamentó el delantero. «Al final, a seguir trabajando y mejorando. Las acciones individuales se trata de ayudar al colectivo, no ha podido ser, así que a por la siguiente», reconoció Gerard Moreno.

Volvía Moreno después de tres años fuera de los planes de la selección. Sin embargo, tuvo un regreso «agridulce», debido a que «el resultado no es el que queríamos». Aun así, se mostró «agradecido por la confianza» a un De la Fuente que le llevó por primera vez: «Uno aquí se siente muy bien por todo el ambiente y el grupo humano. Trato de empaparme de todos los conceptos del míster, porque es la primera vez que puedo estar con él y quedan días para seguir aprendiendo».

España se quedó a cero en un partido disputado en el Olímpico de Londres, en el que la selección no dio, ni de lejos, su mejor versión. En un partido plano en el apartado futbolístico de los de De la Fuente, la selección no fue capaz de imponerse ante un equipo que llegaba a la cita tras dos años sin perder un partido. Buscaban los españoles ganar confianza de cara a la Eurocopa, pero no pudieron, puesto que con la que, a priori, sería segunda unidad, no fueron capaces de imponerse al cuadro cafetero.

Fue sobre todo en la segunda mitad en la que Colombia se consiguió imponer. Los de Néstor Lorenzo salieron con un plus tras el descanso y fueron muy superiores a un equipo que apenas dio sensación de peligro en los segundos 45 minutos. Un golazo de Daniel Muñoz, con el que batió al debutante Remiro, le dio el triunfo a la selección del país sudamericano.

España no supo reponerse y, a pesar de que en el tramo final ingresaron Cubarsí, Yamal y Williams, la selección no pudo prácticamente ni acercarse a la portería cafetera. El próximo martes tendrán una nueva oportunidad para llevarse la victoria, secando cualquier tipo de dudas que puedan surgir. El equipo se medirá en el Bernabéu a la Brasil de Vinicius, Rodrygo y compañía, en un partido que sí que será un test real para medir sus fuerzas de cara a verano.