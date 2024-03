Cubarsí se muestra al mundo

Pau Cubarsí está derribando todas las puertas en el Barcelona. El joven central español, con tan sólo 17 años, debutaba en la Champions League ante el Nápoles y como premio recibió el MVP. Más que merecido, por cierto. A principios de temporada era desconocido, cómo no iba a serlo, pero este 2024 se ha presentado al mundo como uno de los centrales más prometedores del mundo. Y además es español, donde podría ser llamado por Luis de la Fuente en tres días.

Y es que el viernes será el sorteo de los cuartos de final de la Champions League, pero también Luis de la Fuente ofrecerá la lista de convocados para los amistosos de final de mes. Sobre ello fue preguntado Cubarsí al acabar el encuentro y recibir el premio de MVP: «Las dos cosas son importantes, pero estaré más pendiente al sorteo de Champions». El chaval es consciente que puede ir con la absoluta con tan sólo 17 años: «Puede ser. Aún no lo sé. Si me llaman, muy contento, y si no, ya se darán mas oportunidades».

Pau Cubarsí se ha destapado como un central de garantías quitándole el puesto a Iñigo Martínez, un experimentado en esto del fútbol. El chaval de 17 años tiene como puntos fuertes la salida de balón, una de las grandes señas de identidad en ‘can Barça’. El central ante el Nápoles se convirtió en el primer jugador del conjunto azulgrana en completar más de 50 pases (61/68), el 100% de sus entradas (3/3) y realizar más de 5 despejes en su debut en la Liga de Campeones desde hace al menos 20 años. Datos de crack.

El joven central español frenó en seco a Osimhen, uno de los delanteros más poderosos del mundo. Con la ayuda de Araujo, Cubarsí se ‘comió’ al nigeriano durante los 90 minutos. La tarea no era nada sencilla, pero ahí estuvo para mostrar al mundo de lo que es capaz. Y de eso quiso hablar su entrenador al finalizar el encuentro: «No se pone nervioso. Una personalidad muy tranquila. La salida de balón es brutal. Tiene esa tranquilidad y pausa. De él han salido muchos enlaces con los delanteros y los mediocentros. Es un espectáculo verle».

Pero ni con la victoria ni después de recibir el premio de MVP, Cubarsí se aceleró más de la cuenta y demostró la tranquilidad que le caracteriza: «Este es mi juego, con calma y si puedo ayudar así al equipo pues estoy muy contento. Hemos pasado de la presión a la ambición para salir a ganar desde el principio y así lo hemos conseguido».

Jugador para toda la vida

Sergi Roberto, capitán del equipo, también se deshizo en elogios nada más lograr el pase a cuartos: «Lleva toda la temporada que no deja de sorprendernos. Jugar de esta manera, con esta tranquilidad… todos los partidos que lleva. Es un jugador para toda la vida, de estos que salen de La Masía. Es un chico muy humilde, trabajador. Cuando se dice que este club es más que un club es por estas cosas, por confiar en la gente de la casa».

«Ha sido uno de los mejores días de mi vida después de años difíciles del club. Este trofeo se lo merece el equipo. Están muy contentos, pero somos un grupos estamos muy felices por el partido», dijo Cubarsí ante los micrófonos de Movistar.

Y con todo ello, el Barcelona ya trabaja en su renovación y darle un contrato de larga duración, además de un salario acorde a su nuevo estatuts dentro del equipo. El chaval no suma más de una veintena de partidos con la camiseta del primer equipo, pero desde el primer día ha demostrado que está más que preparado para asumir grandes retos. Como el de frenar en seco a uno de los delanteros más peligrosos del mundo como lo es Osimhen.

Cubarsí acaba contrato en 2026 y en teoría no hay prisa por renovarle, pero su carrera se está viendo tan acelerada, que el Barcelona no quiere (ni puede) dejarle escapar ante la atenta mirada de los grandes equipos europeos, especialmente de la Premier League.