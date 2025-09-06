Prueba la tortilla de patatas del restaurante de Karlos Arguiñano y lo que dice pasa a la historia: «Un poquito…»

En la localidad guipuzcoana de Zarautz se encuentra el Hotel Restaurante Karlos Arguiñano. El chef, galardonado con distintos premios y con una reputación indiscutible en el mundo gastronómico, combina su faceta televisiva en «Cocina Abierta» (Antena 3) con la dirección de este espacio gastronómico. Más allá de los pescados frescos, los platos de cuchara y carnes de corte tradicional, también ofrece una propuesta más informal: el bar del hotel complementa la experiencia con pintxos, raciones y hasta opciones de pastelería.

Fue precisamente en este bar donde la creadora de contenido Bysherezade, conocida en TikTok por sus reseñas gastronómicas, decidió probar toda la carta. Su experiencia, que compartió en un vídeo que se ha hecho viral, ha generado un profundo debate por un pintxo en concreto: la tortilla de patatas.

La experiencia en el restaurante de Karlos Arguiñano

La influencer comienza el vídeo con una declaración de intenciones: «He venido a probar toda la carta». Dicho y hecho. Su recorrido por la oferta del restaurante arranca con la gilda (2,90 €), ese clásico vasco que combina guindilla, aceituna y anchoa en un solo bocado. Le siguen unas anchoas de proximidad (9,30 €) y una croqueta de 3,20 €, de la que destaca su cremosidad y buen tamaño.

Todo parecía ir sobre ruedas hasta que llega el momento clave: la tortilla de patatas de Karlos Arguiñano (2,90 €). La presentación, según explica, no es espectacular: «De momento viene un poquito fría, pero pinta súper bien». Después, llegaron más clásicos de barra: unas bravas con picante casero (7,30 €), un pintxo de txistorra (3,50 €), otro llamado txiki (3,80 €) —con morcilla y pimiento rojo— y el toldotxo (5,20 €), elaborado con merluza y harina de Zarautz. La recta final de la comilona incluyó una carrillera (5,30 €), un bacalao frito (5 €) y un pintxo de txuleta (5,20 €). Todo ello acompañado, como guinda, por una visita al córner de pastelería de Joseba Arguiñano, hijo del chef, que ofrece panes, bollería y chocolates artesanales.

En la sección de comentarios del vídeo hay opiniones para todos los gustos:

«No tienen muy buena pinta los pinchos, parecen los que te ponen en el bar del pueblo gratis con la consumición…».

«La pastelería más bien floja. compramos pasteles variados para compartir y ninguno se salvaba, mediocres. Incluido el sin gluten, me decepcionó».

«Que buena pinta tiene todo , Karlos Arguiñano cocina de maravilla, y su hijo. Joseba igual tiene aquien parecerse a su padre, tiene un buen restaurante en .Zarautz».

Carta

«El hotel restaurante de Karlos Arguiñano es la opción perfecta para quienes disfrutan de los pequeños placeres. Una propuesta que te acerca a nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestro entorno. La familia Arguiñano regenta la Villa Aiala frente a la playa de Zarautz. Un antiguo palacete de principios del siglo XX donde se encuentran ubicados el restaurante y el hotel. Los hijos de Karlos Arguiñano dirigen hoy en día este proyecto, que comenzó su andadura de la mano de Karlos y Luisi hace más de 45 años».

Entre los primeros platos destaca la terrina de foie-gras con salsa de manzana (28,00 €), que se equilibra con propuestas más frescas como la ensalada templada de bacalao con pesto de avellana y vinagreta de mango (18,80 €) o la ensalada de txangurro con aguacate y vinagreta de algas (24,70 €). Los amantes de la carne encuentran el carpaccio de solomillo con foie y lascas de parmesano (24,60 €), mientras que quienes prefieran cuchara pueden optar por la sopa de pescado y marisco (16,80 €), las pochas con almejas (19,60 €), o una lasaña de verduras con bechamel de soja (17,60 €).

Otros entrantes son los huevos rotos con panaderas, setas e ibérico (18,50 €), los langostinos salteados con dos salsas (22,70 €), las almejas a la marinera (32,80 €), o el pulpo asado con puré de apionabo y manzana verde (30,50 €). El toque más cremoso y contundente lo pone la pasta tagliatelle con crema de foie, strogonoff de setas e Idiazabal (19,00 €).

En el apartado de pescados, el arroz caldoso de mariscos (25,50 € por persona) es ideal para compartir, mientras que la merluza con salsa teriyaki de mango y verduras salteadas (24,00 €) representa la fusión entre tradición y modernidad. Completan la selección el rape con salsa de pesto rojo y taco de langostinos (29,80 €), el rodaballo con salsa de vermut y su brandada (31,00 €), y el imprescindible bacalao al pil-pil con sus kokotxas (25,00 €).

Las carnes no se quedan atrás. El magret de pato con salsa Hoisin y fresas (27,50 €) sorprende por sus matices orientales, mientras que el cochinillo deshuesado con su jugo, puré de patata y boniato (29,50 €) apuesta por la intensidad clásica. También destacan el solomillo de vaca con jugo de carne y morrones (28,90 €), el pichón asado con tierra negra y crema de limón (26,00 €), y la txuleta de vaca de más de 750 gramos (59,00 €), perfecta para compartir.

El capítulo de postres merece mención aparte. Desde la degustación de seis bocados diferentes (17,00 €) hasta clásicos como la tarta de queso al horno (9,50 €), la pantxineta rellena de crema (10,50 €), la torrija de brioche casero con crema quemada (10,00 €), o el tiramisú con espuma de cacao (9,50 €).