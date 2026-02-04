La palabra que usan sin parar en el País Vasco y que el resto de España no entiende: esto es lo que quiere decir

España tiene muchas joyas repartidas por todo el territorio y una de ellas es el País Vasco. En el norte del país se pueden visitar sitios maravillosos y esta comunidad autónoma recibe al año a millones de turistas por su historia, gastronomía y paisajes únicos que le han hecho ser uno de los destinos favoritos para el público español y extranjero. Dentro de su cultura también prevalece el euskera, una de las lenguas cooficiales que hay en nuestro país junto con el catalán, valenciano y gallego. Una palabra en el País Vasco, que en el resto de España no entienden, se ha hecho viral en las redes.

El País Vasco cerró el año 2024 con un récord histórico de turistas que visitaron sus tres provincias e incontables pueblos. En total fueron 4,7 millones de visitantes para superar en un 3,6% el registro establecido el pasado 2023. Durante el año anterior, el número de turistas internacionales creció a un ritmo del 7%, mientras que en lo que respecta a los nacionales, el incremento fue del 0,7%. También cabe resaltar que el incremento de visitantes en los meses fuera de verano pasó del 3,6% al 5%, siendo la subida del 1% en periodo estival. Estos números también dejan claro el tipo de turismo que ofrece el País Vasco.

El País Vasco está de moda y los datos lo demuestran. Bilbao, San Sebastián o Vitoria se han convertido en ciudades de referencia y, en los últimos tiempos, sus pueblos llenos de encanto también se han convertido en lugar de peregrinaje. Uno de ellos es la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, que se ha popularizado gracias a la serie Juego de Tronos. Desde la aparición de las escaleras en la aclamada ficción, los visitantes se han multiplicado. A esto hay que sumarle una gastronomía única caracterizada por las buenas carnes, los pinchos y sus jugos con el vino como principal protagonista.

La palabra viral en el País Vasco

El País Vasco también presume de una lengua propia de la que se cuenta que es una de las más antiguas del mundo, el euskera. Sobre ella, últimamente se ha hecho viral el vídeo de una joven vasca que vive en Madrid en el que ha enumerado la palabra que se dice en el País Vasco y que no se entiende en el resto de España. Incluso este clip ha tenido un gran número de comentarios, ya que el empleo de esta palabra está incluso a debate en el norte de España.

Maddi, como así se llama esta joven, ha abierto el debate casi sin quererlo sobre la palabra hamarretako, que en el País Vasco se emplea para definir lo que es un «almuerzo», que básicamente es el desayuno tardío que hay antes de la comida. Esta palabra era empleada años atrás para definir al almuerzo «de las diez», pero los nuevos tiempos con los cambios de horarios de las comidas han transformado esta palabra. Ahora se pronuncia hamaiketako y quiere decir «lo de las once».

Así que si durante los próximos meses visitas el País Vasco, tienes que tener clara esta palabra que significa «almuerzo». Esto viene a colación de cómo se denominaba a esta comida en el castellano hace más de 100 años, que era «hacer o tomar las once». Así que de esta expresión viene hamaiketako en el País Vasco.

En este vídeo viral, @maddiiberaza también enumera algunas de las palabras en euskera que nombra en su día a día y que en Madrid nadie entiende. Tales como pixukide, que quiere decir «compañero de piso», iruzkin, que se utiliza para referirse al clásico «comentario de texto», o zebrabide, que en euskera significa «paso de cebra». Estas son algunas de las palabras que se utilizan en el País Vasco, que se han hecho virales en las redes sociales y que en el resto de España es imposible entender.