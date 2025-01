No está en Cataluña ni en País Vasco: el único pueblo de España que tiene doble nacionalidad

Hay un único pueblo de España en el que tienes doble nacionalidad y quizás no lo sabías, no está ni en Cataluña ni en País Vasco. Siendo uno de los lugares que nos permite disfrutar de una doble nacionalidad, es decir, podremos ser españoles y algo más. Una oportunidad de abrirnos nuevas fronteras o al menos de intentarlo, de cara a una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos esperado o tenido en cuenta. Es la hora de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado.

Este es el único pueblo de España que realmente puede darnos esa doble nacionalidad que quizás hasta la fecha ni siquiera supiéramos que teníamos o, al menos, no hasta ahora. Tocará ver qué es lo que nos depara este destacado cambio de ciclo que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante y que puede ser clave. Por lo que, hasta el momento, deberíamos empezar a tener en cuenta este hecho singular, quizás pensando en mudarnos a un lugar distinto o para aprovechar esta doble nacionalidad que podemos tener sin saberlo.

No está en el País Vasco ni en Cataluña

El hecho de tener frontera con otros países abre la puerta a poder obtener esta doble nacionalidad que puede ser de lo más favorecedora. En especial si tenemos en cuenta algunos hechos que pueden llegar a ser los que marcarán un extra de buenas sensaciones de la mano de determinados detalles que serán claves.

Una frontera suele construirse con un sistema que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Estas zonas que son fronteras en las que perderse, ha acabado siendo una pequeña prueba de algo más.

La forma de poder empezar a pensar en España como zona de confluencia de varios elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado. Es momento de apostar claramente por ciertos detalles que han acabado siendo los que realmente pueden acabar siendo los que quizás desconocíamos.

Dentro de la riqueza cultural y de paisajes que tenemos por delante, está uno de los elementos que debemos tener en cuenta. Hay zonas que son frontera entre territorios y, por lo tanto, se disponen de ambas nacionalidades.

Este es el único pueblo de España que tiene doble nacionalidad

Puedes vivir en un pueblo de España que tiene doble nacionalidad y que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Podemos perdernos en un lugar que está en medio de dos puntos destacados, por un lado, España y por el otro, Portugal, se convierten en los puntos de entrada de una serie de elementos que pueden ser claves.

Situado en Extremadura es uno de los pueblos más bonitos de España y no es de extrañar, se presenta en este punto del país de tal forma que: «Olivenza se sitúa al suroeste de la ciudad de Badajoz, junto al Guadiana. De origen templario, dependió del concejo de Badajoz entre 1278 y 1297. Este año, por el tratado de Alcañices pasa a soberanía portuguesa donde se conserva hasta 1801 en que, por la llamada Guerra de las Naranjas, prólogo de la ocupación napoleónica de la Península, pasa a soberanía española por el Tratado de Badajoz. Tiene un importante patrimonio monumental, principalmente gótico manuelino, renacentista y barroco. Algunos de los monumentos más importantes son las iglesias de Santa María Magdalena y Santa María del Castillo, la Capilla de la Casa de Misericordia, sus recintos amurallados o la puerta manuelina del palacio municipal. Es conocida por su Feria del Toro, Semana Santa, y otras fiestas como Oliventia, Las Mayas o las Muñecas de San Juan».

Desde el Ayuntamiento de Olivenza nos sumergen en una historia que debemos conocer: «El origen de Olivenza es castellano, y marca su inicio en la reconquista definitiva de Badajoz por el rey Alfonso IX en 1230. Recompensó a los Templarios por los servicios prestados con los enclaves de Burguillos y Alconchel, y estos extendieron su zona de influencia hasta lo que era en ese momento Olivenza, poco más que un conjunto de chozas, huertos y casas surgidas alrededor de un generoso manantial, la actual Fuente de La Corna. Los Templarios dejaron su legado arquitectónico con la construcción de un Castillo y un Templo a Santa María, y organizando la explotación del término, y poco después paso a manos del Concejo y Obispado de Badajoz».

Podemos deleitarnos con esta historia y la belleza de un pueblo que hay que ver en primera persona, para poder descubrir la esencia de un tipo de lugar que se ha convertido en uno de los más destacados del momento. Sus habitantes pueden disfrutar de esta doble nacionalidad que quizás desconocías.