Los expertos coinciden y te va a cambiar la vida: nunca tires el agua de cocer los huevos porque es un tesoro
Por qué recomiendan reutilizar el agua de cocer huevos y para qué sirve realmente
La reflexión de Albert Einstein que inspiró a generaciones: “Intenta no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor”
El BOE confirma que se adelanta la hora: el horario de verano ya es oficial
El truco de los expertos para acabar con el moho de la silicona de la ducha en segundos y sin frotar
Cuando cocemos huevos, el agua casi siempre la solemos tirar por el fregadero sin pensar en los beneficios. Cuando estamos cociéndolos, parte de los minerales de la cáscara, como el carbonato de calcio, magnesio o potasio, pasan al agua.
¿Fertilizante natural?
Algunos expertos señalan que la cantidad de calcio que pasa al agua es bastante baja, por lo que el efecto como fertilizante es bastante bajo. Es decir, este método no sustituye a fertilizantes específicos, por lo que no se puede esperar que sucedan resultados milagrosos y que las plantas crezcan fuertes y rápido.
Lo que sí que hay que hacer es dejar las semillas de las plantas en el agua fría de la cocción de los huevos entre seis y doce horas. Después de este procedimiento se plantan las semillas de una forma normal. Aunque este método no garantiza resultados increíbles, sí que puede servir de ayuda a las plantas, especialmente cuando se trata de climas secos. Otro método que se puede utilizar es la cáscara del huevo, ya que si la trituras mucho y la espolvoreas sobre la tierra, esta aporta nutrientes y minerales muy valiosos.
Entonces, ¿para qué sirve?
Aunque no es un abono milagroso, sí que tiene utilidad:
- Puede usarse para regar plantas en lugar de tirarlas, pero no debe tener ni sal ni vinagre, ya que puede dañarlas.
- Se ahorra agua y se reduce el desperdicio en los hogares.
- El agua de la cocción puede servir para la limpieza del hogar, ya que, gracias a su contenido mineral, puede ayudar a eliminar las manchas más difíciles y los residuos del jabón en superficies como encimeras, baños y fregaderos.
- Rutinas de belleza y cuidado personal. El agua de cocción puede usarse como método de aclarado del pelo, ya que los minerales ayudan a fortalecerlo y darle brillo.
Sin embargo, muchos expertos desaconsejan su consumo directo, ya que no es agua potable y podría contener muchas toxinas perjudiciales para la salud como la salmonela o la legionela.
Temas:
- Cocina
- Trucos
- Trucos de cocina