Deja de tirar el agua de cocer los huevos: el increíble uso que no conocías

El agua de cocer los huevos no tienes por qué tirarla, puedes usarla para un increíble uso que quizás no conocías y que te sorprenderá en muchos aspectos claves. Al menos una vez a la semana o quizás más, no dudas en cocer huevos, uno de los alimentos más deseados del mundo.

La gran aportación de proteínas de los huevos hace que sean un buen básico que se puede comer y cocinar de muchas formas distintas que quizás no conocíamos. Además de esta versatilidad, es un alimento que nos proporciona unos usos que sorprenden.

Nunca más vas a tirar el agua de cocer los huevos

Cocer los huevos es una tarea que haces de forma regular. Ya sea para crear una deliciosa ensaladilla rusa o para descubrir un bocadillo de autor que prepares en casa o para darle el punto especial a esas legumbres o guiso que acabas de hacer. La idea de incorporar un huevo cocido es algo que viene de lejos y que estamos dejando de hacer en la cocina actual, aunque deberíamos volver a tiempos pasados en los que este ingrediente era una auténtica necesidad.

La comida de la abuela se caracterizaba por ser una de las más contundentes de todas. Siendo un ingrediente esencial en todos los sentidos el huevo. Ese low cost, que hasta no hace mucho, costaba poco más de 1 euro, por lo que se convertía en una de las mejores opciones para conseguir un plato completo en todos los sentidos. Poder comer por mucho menos y hacerlo con un alimento como este, hacía que muchas madres y abuelas no dudasen en incorporarlo.

Desde ese potaje de legumbres en Semana Santa con un huevo cocido por encima, hasta una buena ensalada con ese huevo que le daba un aire muy especial. Todo se arreglaba con un huevo que acabaría siendo nuestro mejor aliado de una comida completa. Las opciones son enormes si lo que queremos es degustar un tipo de plato que se ha convertido en una auténtica novedad en muchos aspectos. El huevo duro tiene muchas más propiedades, además de las que descubrimos al comer este alimento.

La simple agua que lo acompaña al hervirlo puede aportarnos una serie de buenas sensaciones que acabará marcando un elemento de nuestra casa igual o más importante que el huevo.

El increíble uso del agua de cocer los huevos que no conocías

View this post on Instagram A post shared by Escuela de Huertos Organicos (@tuscampeamigos)

Puedes cocer huevos y descubrir en ellos una fuente de proteínas increíble, pero también vas a poder aprovechar al máximo este ingrediente. No solo para alimentar a toda la familia, también para cuidar uno de los elementos que más necesitamos tener en casa y que acaban equilibrando nuestras energías. Las plantas tienen muy buenas propiedades que podemos incrementar de la mano de este tipo de elemento que acabará siendo uno de los más demandados en tu casa.

Las redes sociales nos descubren una manera o excusa perfecta para comer más huevos duros. Vas a poder cocinarnos de tal forma que este tipo de ingredientes acabarán siendo los que te acompañarán en más ocasiones. Esta publicación que rápidamente se ha convertido en viral nos ayuda a mantener nuestras plantas en perfectas condiciones de una forma tan sencilla que nos sorprenderá. Eso sí, debes esperar a que el agua esté fría para poder emplear este truco tan especial.

Nos indica en esta publicación viral que: «Cuando hervimos huevos, minerales como el calcio y el nitrógeno se desprenden en el agua. Si utilizas esta agua para regar tus plantas, sus raíces absorberán mejor estos minerales, lo que favorecerá el crecimiento de sus hojas y tallos.» Por lo que acabaremos incorporando un ingrediente esencial.

Esa excusa de que siempre se nos mueren las plantas desaparecerá por completo cuando descubramos lo fácil que es mantenerlas siempre bonitas, tal y como nos indican en la misma publicación: «Si tus plantas carecen de calcio, mostrarán síntomas como hojas enrolladas, clorosis (hojas jóvenes amarillentas), fisuras y un crecimiento débil. Esta deficiencia se presenta más que todo en suelos ácidos, por lo que es importante ajustar el pH del suelo para solucionarlo».

No es necesario que uses solo esta agua, puedes mezclarla con algunos otros ingredientes que acaben dando una serie de elementos que son claros y que quizás acaben siendo lo que marquen la diferencia: «Esta agua se aplica en riego, se recomienda dejar enfriar el agua y aplicarla una vez por semana alrededor de la base de tus plantas, de preferencia por las mañanas o en las tardes al esconderse el sol».

Puedes poner en práctica este truco y descubrir una forma de escuchar con algunas novedades importantes que quizás hasta la fecha no habías tenido en cuenta. Atrévete a aprovechar al máximo este tipo de trucos que las redes sociales nos casi regalan.