El juez Emilio Calatayud: «Los niños criados como si fueran de cristal pueden acabar rompiendo los cristales de los escaparates con la cabeza encapuchada»

Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, ha hecho una reflexión viral sobre la llamada generación de cristal y la protección realizada sobre los hijos que puede tener consecuencias fatales durante su adolescencia. Este especialista en la materia ha relacionado esto con los últimos incidentes en las calles de España y Europa protagonizados por jóvenes que han atentado contra escaparates y comercios locales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de este juez sobre los últimos disturbios protagonizados por jóvenes.

Lo que comenzó siendo una manifestación por la educación en Francia ha acabado en una oleada de protestas en varias ciudades de Europa por el aumento del coste de la vida. Esto lo han aprovechado grupos violentos para generar caos y terror en las calles, yendo contra los comercios locales y destruyendo todo lo que les sale a su paso. Sean escaparates de tiendas o coches aparcados, en ciudades como Bilbao o Barcelona estos jóvenes violentos también han sido protagonistas por aprovechar estas protestas para delinquir.

Sobre ello ha opinado Emilio Calatayud, un juez de menores de Granada, que ha relacionado estas actitudes de los jóvenes con la llamada generación de cristal. Así se ha llamado en los últimos tiempos a las hornadas de niños que se han criado bajo una gran sobreprotección por parte de los padres y que en la adolescencia han generado una tolerancia baja a la frustración que les hace reaccionar de forma más violenta ante las adversidades.

La reflexión viral de un juez sobre la generación de cristal

«Si crías a un hijo como si fuera de cristal, igual acaba rompiendo cristales de escaparates con la cabeza encapuchada». Este es el titular de la pequeña reflexión que ha tenido el juez Emilio Calatayud en Granada Blogs, una página web que este juez de menores de Granada regenta junto con el periodista Carlos Morán. En esta página he escrito un manifiesto en el que relaciona ciertas conductas de niño con la violencia generada años después.

«La hiperprotección de los hijos ha generado la llamada generación de los niños de cristal, chavales que no saben cómo desenvolverse en la vida porque los padres están totalmente pendientes de ellos», comienza diciendo en su reflexión que se ha hecho viral en las redes sociales. «No es bueno. Los niños criados como si fueran de cristal pueden acabar rompiendo los cristales de los escaparates con la cabeza encapuchada», cuenta.

«Se lo escuché comentar a alguien el otro día y no puedo estar más de acuerdo. Si un chico no sabe resolver problemas por sí mismo, tarde o temprano acabará creándolos, bro», finaliza de esta manera este pequeño artículo en el que establece una relación entre la llamada generación de cristal, que en su día la filósofa y política Montserrat Nebrera acuñó para describir a los jóvenes nacidos entre los 90 y 2000 que han crecido bajo una gran protección de los padres y que toleran de mala manera la frustración y las noticias adversas. Esto ha hecho que cuestionen la autoridad hasta el punto de poder llegar a cometer este tipo de actos que el juez describe en su artículo.