Con la llegada del invierno, una de las principales preocupaciones de los hogares consiste en mantener la casa a una temperatura agradable sin disparar el consumo energético. En este contexto, los fontaneros ofrecen una recomendación para conseguir un equilibrio entre confort y eficiencia: mantener una temperatura de entre 18 y los 21 °C. Al contrario de lo que muchos piensan, no siempre es necesario subir la calefacción al máximo para combatir el frío.

Sin embargo, esta recomendación se debe interpretar con algunos matices, ya que no todas las viviendas tienen el mismo aislamiento, ni todos los sistemas de calefacción funcionan igual. También influyen el tamaño de las habitaciones, la orientación del inmueble y la temperatura exterior. Por eso, más que aplicar una fórmula universal, lo más importante es encontrar una temperatura agradable que no obligue al sistema a trabajar innecesariamente.

La temperatura recomendada para ahorrar en calefacción

Durante el invierno, una temperatura interior de entre 18 y 21 °C es suficiente para mantener la casa caliente. «Por cada ºC en que se incrementa la temperatura de un edificio o vivienda, el consumo energético aumenta en un 7%, al igual que el gasto en calefacción y las emisiones de CO2», alerta el IDAE.

Si se enciende a 25 °C, por ejemplo, la calefacción no conseguirá alcanzar antes la temperatura deseada; lo que ocurrirá es que el sistema seguirá funcionando durante más tiempo hasta llegar al valor establecido, con el consiguiente aumento del consumo. Por este motivo, los fontaneros recomiendan evitar las temperaturas demasiado altas. Mantener el termostato en unos valores moderados permite reducir la demanda de calefacción sin renunciar al bienestar.

Una de las dudas más habituales durante el invierno es si resulta más económico mantener la calefacción encendida durante todo el día o apagarla cuando no hay nadie en casa. La respuesta depende, principalmente, del sistema de calefacción, del aislamiento de la vivienda y del tiempo que vaya a estar vacía. En líneas generales, cuando se apaga la calefacción, el inmueble pierde calor progresivamente, pero también disminuye la energía necesaria para mantenerlo caliente. Por lo tanto, ésta es la mejor opción según los expertos.

Una alternativa práctica consiste en programar el termostato, estableciendo diferentes temperaturas según las horas del día, de modo que la vivienda se caliente antes de que sus ocupantes se levanten o vuelvan del trabajo.

«El consejo de IDAE es ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas y apagarla por la noche, ya que cuando estas acostado y arropado no es necesaria la calefacción ya que con 15-17ºC es suficiente para dormir confortablemente. Podría dejarla encendida por la noche con el termostato a 15-17ºC si su casa esta muy mal aislada y pierde mucho calor por la noche.

Como norma, apagar por la noche y encender unos minutos al levantarse, es mucho mas eficiente que dejarla encendida toda la noche. Siempre que sea posible, se recomienda ajustar el termostato a 20-21ºC y utilizar ropa de abrigo para estar en casa, bajar las persianas por las noches para que no se fugue el calor y corra las cortinas para evitar el frío desde los cristales, es lo que técnicamente se denomina pared fría».

Errores a evitar

Además de seleccionar una temperatura demasiado altas, existen otros hábitos que pueden aumentar el consumo energético durante el invierno. Ventilar es necesario para renovar el aire interior, pero conviene hacerlo durante unos minutos y, siempre que sea posible, con la calefacción apagada.

Otro error consiste en cubrir los radiadores con ropa, muebles o cortinas demasiado largas. Estos obstáculos dificultan la circulación del aire caliente y reducen la capacidad de los radiadores para distribuir el calor por la habitación.

También es frecuente olvidar el mantenimiento. En los sistemas de calefacción por agua, la presencia de aire en los radiadores puede provocar que algunas zonas se calienten menos que otras. Si se escuchan ruidos o se detectan diferencias de temperatura, es necesario purgarlos.

El aislamiento es clave

Las ventanas pueden concentrar entre un 25% y un 30% de las pérdidas de calor de una vivienda. Más allá del cristal, también influye el estado de los marcos, las juntas y las persianas. El doble acristalamiento ayuda a reducir estas pérdidas, mientras que las paredes exteriores, especialmente las orientadas al norte, también necesitan un buen aislamiento para evitar que las superficies frías reduzcan el confort. La ubicación de la vivienda también desempeña un papel fundamental: los áticos pierden calor por la cubierta, los bajos pueden hacerlo a través del suelo y los pisos intermedios suelen estar más protegidos al estar rodeados de otras viviendas.

Sin embargo, en España, la eficiencia energética sigue siendo una asignatura pendiente. Según los datos del IDAE, alrededor del 80% de los edificios del país cuenta con una calificación energética baja, correspondiente a las categorías E, F o G. De los más de 4,5 millones de edificios registrados en el territorio nacional, apenas unos 13.000, equivalentes al 0,29 %, obtienen la máxima calificación energética: la A.