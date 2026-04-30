Ana Rosa Quintana: «Amenazaron con quemar mi casa con mis hijos dentro»

Ana Rosa Quintana ha sido una de las invitadas del estreno de la segunda temporada de 100% Únicos, el programa de Cuatro en el que varias personas con trastorno del espectro autista (TEA) entrevistan a personajes famosos. La periodista y presentadora de El programa de Ana Rosa en Telecinco contestará preguntas sobre su ideología política y compartirá también una reflexión sobre la importancia de saber parar y cuidarse en una sociedad instalada en la prisa permanente.

«Soy una niña que soñaba con ser periodista»

Cuando le han preguntado directamente quién es, ella ha contestado: «Ana Rosa es una niña que soñaba con ser periodista y vivir aventuras. Empecé a trabajar en la radio y luego, por casualidad, apareció el mundo de la televisión y ahora llevo un montón de años en la tele, pero me encanta la radio. Yo escucho todos los días la radio.

Sobre su educación, Ana Rosa ha dicho: «Mi padre, cuando yo era muy pequeña, era viajante, vendía recambios de automóviles por toda España y, luego, entre él y mi madre montaron un pequeño almacén. Yo siempre recuerdo a mis padres trabajando. Yo siempre recuerdo a mis padres trabajando y ese es el ejemplo que yo he visto siempre en mi casa».

La ideología de Ana Rosa

Una de las entrevistadoras le ha dicho a Ana Rosa que «antes tenía una mentalidad muy obrera», pero ahora es «muy de derechas», a lo que la presentadora de Mediaset ha contestado: «Yo he votado muchas más veces al Partido Socialista que a ningún otro partido, lo que pasa es que creo que, en este momento, el Gobierno no lo está haciendo bien y yo, como periodista, creo que nuestra obligación es hacer un control al Gobierno. También se lo hice al de Rajoy, que están muy enfadados conmigo. Cada vez que un Gobierno se enfada conmigo, estoy convencida de que lo estoy haciendo bien».

Sobre su marido: «No cambiaría nada de él»

Cuando le han preguntado por cómo conoció a su marido y lo que le gusta de él, Ana Rosa Quintana ha respondido: «Yo nunca hablo de estas cosas, pero te diré que yo conocí a mi marido en Sevilla. Yo fui a trabajar y por una amiga en común le conocí. y fue un flechazo. Me gusta de él que es una maravillosa persona, que es un padre magnífico y que creo que hacemos equipo. Él entiende mi profesión y yo entiendo la suya. Sigo queriendo a mi marido y no cambiaría nada de él. No hay que cambiar a los que quieres».

«Siempre he sabido que me iba a curar del cáncer»

También le han preguntado a Ana Rosa por el cáncer de mama que padeció y ella ha dicho: «Lo que me dio fuerzas para afrontar mi cáncer fue la familia y mis compañeros. No he tenido miedo en ningún momento. Siempre he sabido que me iba a curar. Al final, esto depende de la ciencia y de Dios. Todos los días un mensaje. Que estuve con quimioterapia y radioterapia, Joaquín Prat, Ana Terradillo, Patricia Pardo y todos mis compañeros me mandaban y me he sentido muy cuidada por mi familia. Muy acompañada».

«Me han amenazado por decir lo que pienso»

Cuando le han preguntado si alguna vez la han «amenazado por decir lo que piensa», Ana Rosa ha respondido: «Sí, sucedió cuando estaba en un programa por la tarde. Estábamos tratando muchísimos temas de malos tratos. Recogimos muchísimas firmas, las llevamos al Congreso para que se hiciera una ley. Un día apareció en el buzón de mi casa una amenaza de que me iban a quemar mi casa con mis hijos dentro. Durante un tiempo me pusieron un escolta».