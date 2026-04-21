Ana Rosa sobre el caos de la regularización masiva: «Los ayuntamientos pagan la improvisación e incompetencia del Gobierno»

Ana Rosa Quintana ha arremetido en su editorial contra el caos generado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la regularización masiva. «Se limita a enviar un mail a los municipios pidiendo colaboración y los ayuntamientos pagan la improvisación e incompetencia».

La presentadora de El Programa de Ana Rosa ha afirmado que «cada trámite recibe la misma respuesta: vuelva usted mañana», añadiendo que España ha vuelto a 1883. Además, ha destacado que el país está colapsado por la regularización masiva de unos inmigrantes «desesperados». La presentadora ha manifestado que el problema es «el relato» y el resultado «caos y colapso».

La locutora ha asegurado también que los alcaldes «han quedado vendidos en un país donde una ardilla puede cruzar desde los Pirineos hasta Tarifa saltando de ventanilla en ventanilla».

Este problema nace a raíz de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar de manera extraordinaria a 500.000 personas para poder tener papeles y acceder a derechos básicos. Para la acogida, es necesario haber residido en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en el país y no tener antecedentes penales.

Ana Rosa, sobre la regularización masiva de inmigrantes: "El Gobierno se ha limitado a enviar un mail a los municipios pidiendo colaboración y los ayuntamientos pagan la improvisación y la incompetencia" pic.twitter.com/b7Q5zMPCD1 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) April 21, 2026

«Hay un lado correcto del banquillo»

La presentadora ha continuado diciendo que no sólo hay un «lado correcto de la historia», sino que también «hay un lado correcto del banquillo», en referencia al ‘Caso Mascarillas’ y la declaración de la secretaria de Ábalos. También tiene palabras para el caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para la que piden (según Ana Rosa, «se han pasado») 24 años por cuatro delitos.

La periodista finalizó su editorial comparando los casos Kitchen y mascarillas, a los que dice que son «dos espejos». Recordó los mensajes de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas y el de Pedro Sánchez a Ábalos y concluyó diciendo «la corrupción del pasado mirando a la corrupción del presente».