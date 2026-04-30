La gran confesión de Manuel Carrasco en ‘El Hormiguero’: «He ido a Plaza de Castilla a declarar»

Este miércoles 29 de abril, Manuel Carrasco ha sido el invitado de El Hormiguero en Antena 3. El artista ha publicado Pueblo Salvaje I, un nuevo disco que mantiene el éxito de su anterior trabajo discográfico. Además, ya cuenta los días para su habitual cita en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, donde llenará durante cuatro noches el recinto, algo que ya se ha convertido en una tradición para sus fans.

Una de las primeras preguntas que le ha hecho Pablo Motos al cantante es sobre una canción de su nuevo disco en la que se puede escuchar una frase conmovedora: «‘Oh, si pudiera ver la vida como los niños la juegan». Carrasco, ante ha dicho: «Los niños tienen esa inocencia que nosotros perdemos con la edad. Todo lo de fuera que nos viene a veces nos contamina. Y al final acabamos intentando llegar a los sitios por lo que nos viene de fuera. Y nos perdemos a nosotros mismos. Es de lo que habla todo el disco».

.@manuelcarrasco_ nos presenta ‘Pueblo Salvaje I’, su nuevo disco, que verá la luz el próximo 29 de mayo #CarrascoEH pic.twitter.com/z2gVzG4hQG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 29, 2026

Un fan y un juicio

Pablo Motos le ha sacado a colación a Manuel Carrasco una anécdota con «una fan de 99 años» y un juicio al que tuvo que ir a declarar el cantante. El ex concursante de Operación Triunfo ha dado detalles: «Me llegó una orden judicial por una pelea que yo había presenciado. Yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando, pero tenía que acudir. Fui a los juzgados de Plaza de Castilla, donde no había estado en mi vida. No me lo podía creer. Cuando fui, había dos chicas y me dijeron que en un concierto había tirado una pandereta y que les gustaría saber a quién de las dos se la había tirado. Creía que era una cámara oculta. Llevaba dos años tirándolas y aquella vez hubo un enganchón. Eso fue a más y me di cuenta de que no tenía que tirarla nunca más. Y así ha sido».

«La he liado»

Sobre su próximo concierto en La Cartuja de Sevilla, Manuel Carrasco ha dicho: «La he liado. Tengo una oportunidad de oro porque no sé si volverá a pasar otra vez. Se lo agradezco a la gente porque me dan la oportunidad de hacer algo grande. Habrá en cada concierto como 1.000 personas trabajando».