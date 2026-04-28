Ana Rosa Quintana salta al ‘prime time’ de Cuatro con su entrevista más especial

Cuatro estrenará mañana miércoles a las 23:00 horas la segunda temporada de 100% Únicos, nueva etapa del formato que incorpora al actor y director Daniel Guzmán al frente de su primera experiencia como conductor de un programa de televisión. El espacio volverá a combinar entretenimiento y compromiso social para seguir dando visibilidad a las personas con trastorno del espectro autista (TEA), acercar su realidad al gran público y reivindicar una mirada basada en la empatía, la inclusión y la normalización. En la primera entrega estarán como invitados Ana Rosa Quintana y David Bustamante.

Producido por Mediaset España en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), 100% Únicos reúne en cada entrega a treinta reporteros con TEA para conversar con destacadas personalidades de la cultura, el espectáculo, el deporte o la política. Sus encuentros, construidos desde la sinceridad, la naturalidad, la curiosidad y una forma diferente de entender el mundo, propician entrevistas imprevisibles, emocionantes y reveladoras, al tiempo que muestran la diversidad existente dentro del espectro autista y muchas de las situaciones y barreras a las que se enfrentan en su vida cotidiana.

En esa labor de visibilización, el formato cuenta además con la colaboración de Autismo España y el asesoramiento de personal de apoyo de distintas asociaciones.

Tras el gran reconocimiento de la primera edición de @100x100unicos , muy pronto en @cuatro volveremos a reunir conversaciones sorprendentes, emocionantes y llenas de autenticidad junto al grupo de reporteros de ‘100% únicos’. ¿Con ganas de ver más? pic.twitter.com/8PhGezoYmR — 100% Únicos (@100x100unicos) April 22, 2026

David Bustamante y Ana Rosa Quintana, en el primer programa

La nueva tanda de programas arrancará con David Bustamante y Ana Rosa Quintana como protagonistas de la primera entrega.

Bustamante mostrará su faceta más cercana y cómplice al recordar el camino de esfuerzo que le llevó hasta la fama. En uno de los momentos más íntimos de la noche, se abrirá emocionalmente para recordar la pérdida de su amigo Álex Casademunt. Después llegará un tono más distendido cuando los reporteros indaguen en su fama de seductor y el artista reflexione con naturalidad sobre autoestima, imagen personal y autocuidado.

Ana Rosa Quintana aportará su veteranía y pondrá sobre la mesa un debate social urgente: la inserción laboral de las personas con TEA. Muchos de los reporteros han completado sus estudios, pero siguen encontrando barreras para acceder al mercado laboral. En el terreno más personal, la periodista contestará preguntas sobre su ideología política y compartirá también una reflexión sobre la importancia de saber parar y cuidarse en una sociedad instalada en la prisa permanente.

La primera entrega del programa mostrará además cómo la música, el arte o la papiroflexia pueden convertirse en vías de comunicación tan reales y válidas como la propia palabra.