Quién es Sergio Dalma: todo sobre su biografía, edad, canciones y vida personal del cantante

Sergio Dalma acude como invitado a La Revuelta para presentar Ritorno a Via Dalma, su vigésimo tercer disco. También presenta la gira con la que lo presentará por toda España.

¿Cuál es el verdadero nombre de Sergio Dalma?

Muchos lo conocen como Sergio Dalma, pero no es su nombre real, sino que es Josep Sergi Capdevila Querol. ¿Por qué Sergio Dalma? El cantante ha explicado que cuando estaba a punto de publicar su primer disco, la industria dictaminó que su nombre real no tenía suficiente «gancho» y que era necesaria una nueva marca.

Tras pensar en un nuevo nombre, la solución fue gracias a su historia familiar. Su padre era de Maldà y el artista cogió las sílabas del nombre del pueblo de Lérida para crear este apellido: Dalma. Se trata de un anagrama de la localidad.

¿Cuántos años tiene Sergio Dalma?

Dalma nació en septiembre de 1964. El artista nació en Sabadell y a sus 61 años ha vuelto a Cataluña tras décadas viviendo en Madrid. El cantante mantiene rutinas de disciplina física y mental para seguir en activo.

¿De dónde es Sergio Dalma?

Sergio Dalma nació en Sabadell, en Barcelona. Sin embargo, tras varias décadas viviendo en Madrid, el artista encontró en 2019 un espacio perfecto para desconectar en Púbol, un pequeño municipio medieval situado en el Empordà con poco más de 130 habitantes.

Dalma tiene un hijo nacido en 1995. Durante años mantuvieron una relación difícil, que incluso llegó a los tribunales en 2014. Sin embargo, terminaron reconciliándose y mantienen actualmente una buena relación. Recientemente, Sergio ha compartido su felicidad por haberse convertido en abuelo, una etapa que vive con plenitud y que ha reforzado el vínculo con su hijo.

¿Cómo se hizo famoso?

El artista se hizo famoso principalmente gracias a su participación en el Festival de Eurovisión en 1991, donde interpretó el éxito Bailar Pegados sumando 119 puntos. Aunque perdió en cuarto lugar, la canción se convirtió en un éxito mundial lanzando su carrera.

Desde entonces comenzó a participar en otros programas televisivos como Gent d’aquí en TVE en Cataluña.

¿Cuáles son las canciones más famosas?

Como ya hemos mencionado, una de las canciones más famosas de Sergio Dalma es Bailar Pegados. Sin embargo, no es la única. El artista es una de las voces más icónicas del pop y ha acumulado numerosos éxitos a lo largo de sus más de 30 años de carrera. Entre ellos está Galilea, Esa chica es mía, El jardín prohibido, Entre tú y mil mares o Yo no te pido la luna.