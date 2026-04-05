El detalle que une a Bad Gyal con Gollum de ‘El Señor de los Anillos’ y no sabías

Bad Gyal es una de las voces del autotune más características del panorama musical y su estilo ha conquistado a millones de personas. Tanto es así que la artista catalana ha actuado en los premios Billboard, ha llamado la atención de una reconocida discográfica, además de que su gira de 2026 tiene paradas como Los Ángeles o Hong Kong. Cuando esta da alguna entrevista, no se suele morder la lengua y eso es lo que le ha hecho defender su música y el concepto que la representa. En sus comienzos, su familia le brindó gran apoyo, en concreto su padre, que confesó: «Mi hija es una visionaria». Lo que muchos no saben es que este tiene un trabajo curioso y su voz la hemos escuchado en la saga de El Señor de los Anillos.

La artista Bad Gyal se hizo famosa en 2016 al viralizarse en YouTube con una versión en catalán del tema Work de Rihanna, titulada Pai. Con un estilo único de dancehall y trap grabado en estudios caseros, consolidó su éxito temprano con temas como Fiebre y Mercadona, convirtiéndose en una figura clave de la música urbana española. El arte, en general, forma parte de su familia y es que, además de tener un padre doblador, tiene dos hermanas que también se dedican a la música.

¿Quién es Eduard Farelo?

El progenitor de Bad Gyal es una de las caras y las voces catalanas más reconocidas en el mundo de la actuación. Este se encuentra detrás de muchos largometrajes y, que entre sus hitos más característicos está la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit, donde puso voz al personaje de Gollum. Además, también es la voz de otros actores como Colin Firth o Eric Bana, ha doblado a Bail Organa en Star Wars, es la voz en audiolibros de Harry Potter y la voz en catalán de Mushu en Mulan.

En una entrevista, Bad Gyal de 2023, en un podcast de Chente Ydrach, ella confiesa que: «Desde pequeña mis padres me han inculcado mucho el valor del trabajo, de currarse las cosas, tener perseverancia y, sobre todo, mantener los pies en el suelo». Cuando Alba (así es el nombre real de la artista) comenzó en la música, a su padre le costó un poco encajar ese tipo de música porque, según confesó en el podcast La turra de 3Cast: «El tema de la hipersexualización me ha costado mucho», a lo que añadía los pantalones cortos que su hija usaba, dejando ver más de lo normal.

La confesión del padre de Bad Gyal

Aunque reconocemos su voz, su rostro no ha sido muy visto y ahora, con sus hijas sumidas en el mundo de la música, está comenzando a salir más a la luz. Como bien afirmó en una entrevista para La Vanguardia: «Estoy encantado de ser Nepopadre». Cuando a la artista se le ha preguntado sobre este tema, en más de una ocasión, afirmaba que tanto ella como sus hermanas pedían a su padre que hiciera las veces, sobre todo cuando hacía a Gollum en El Señor de los anillos, pero que llegó un momento en que ya comenzaban a aborrecerlo. Además, en una entrevista en Fotogramas, la cantante catalana confesó sobre el afán de que su padre hiciera las voces: «O sea, somos sus hijos. Eran muchas más las visitas que iban a casa. Cada vez que venía un amigo o una amiga mía, o de alguno de mis hermanos, la solicitud de «haz la voz de Gollum» estaba ahí. Yo pienso: pobre mi padre, de verdad. Ni en su casa le dejaban descansar”.

Si lo pensamos bien, el hogar de la familia Farelo era una locura y sigue siéndolo. Un padre que es la voz de personajes icónicos, junto a unas hermanas artistas y una hija que es una estrella mundial del dancehall jamaicano, reguetón y trap latino. Una nepofamilia en toda regla y llena de talento.