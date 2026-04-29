Cae en Palma un peligroso trinitario armado que distribuía droga con el método del ‘telecoca’

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al crimen organizado en Palma con la detención de un presunto miembro de la banda juvenil de los Trinitarios, considerado un individuo peligroso y con acceso a armas de fuego, que presuntamente formaba parte de una red de tráfico de drogas mediante telecoca.

En la operación, que pone fin a una investigación de más de diez meses, también han sido arrestadas tres mujeres vinculadas al entramado. Todos ellos están acusados de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y munición e integración en organización criminal.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo II de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), ha permitido desarticular una estructura criminal que operaba con el método conocido como telecoca, un sistema de distribución de droga a domicilio o mediante citas concertadas. Esta modalidad, cada vez más extendida, permite a los traficantes reducir riesgos y evitar puntos fijos de venta, dificultando considerablemente la labor de vigilancia policial.

Según fuentes policiales, el grupo adoptaba estrictas medidas de seguridad y contravigilancia. Las entregas se realizaban en zonas de difícil acceso o escasa visibilidad, lo que complicaba el seguimiento. Además, utilizaban diferentes inmuebles como puntos logísticos para recoger y almacenar la droga antes de distribuirla, tratando de ocultar su actividad delictiva y minimizar cualquier rastro que pudiera delatarles.

El desarrollo de la operación estuvo marcado por la alta peligrosidad del grupo, ya que los agentes confirmaron que los sospechosos disponían de armas de fuego. Asimismo, se tuvo conocimiento de que uno de los principales investigados pertenecía a la banda de los Trinitarios, lo que elevó el nivel de riesgo y obligó a reforzar las medidas de seguridad durante toda la investigación.

Con el paso de los meses, los agentes lograron estrechar el cerco sobre los implicados. A través de vigilancias discretas, seguimientos y labores de inteligencia, identificaron los domicilios utilizados para el abastecimiento de droga, así como los puntos de encuentro con los compradores. La investigación permitió acreditar la implicación directa de los cuatro sospechosos en la venta continuada de sustancias estupefacientes.

El operativo final se llevó a cabo el pasado lunes a primera hora de la mañana, con la participación de efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, incluyendo la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y guías caninos especializados. Durante la intervención se realizaron tres registros domiciliarios en los barrios de la Soledat, Es Rafal y Es Fortí, además de un cuarto en el municipio de Alcúdia.

Las actuaciones continuaron al día siguiente con nuevos registros en un trastero y dos aparcamientos en Alcúdia, ampliando así el alcance del dispositivo policial. Como resultado, los agentes intervinieron un importante arsenal compuesto por cuatro pistolas, dos silenciadores y 43 cartuchos de munición, además de un machete de grandes dimensiones. También se incautaron grandes cantidades de droga, entre ellas cocaína, cristal, éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana, hachís y tusi, así como dinero en efectivo.

Entre el material intervenido se encontraban también básculas de precisión y útiles para la manipulación y distribución de droga, lo que confirma la existencia de una actividad delictiva organizada y sostenida en el tiempo. Asimismo, fue confiscado un vehículo de alta gama, presuntamente utilizado para facilitar los desplazamientos y las entregas dentro del sistema de telecoca.

Durante el desarrollo del operativo, una de las detenidas protagonizó un incidente al intentar agredir a un agente, profiriendo amenazas contra él. Por estos hechos, se le imputa además un delito de atentado contra la autoridad, lo que agrava su situación judicial.

La Policía Nacional considera que con esta intervención se ha logrado desarticular una organización criminal muy activa y peligrosa, destacando especialmente su capacidad para operar con armas de fuego y su implicación en la distribución de droga a través de métodos modernos como el telecoca. No obstante, las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más implicados o posibles conexiones con otras redes delictivas.

Este nuevo golpe al narcotráfico pone de relieve la evolución de las redes criminales, que adoptan sistemas cada vez más sofisticados para operar, y subraya la importancia de la labor policial en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente frente a estructuras vinculadas a bandas como los Trinitarios, consideradas de alta peligrosidad. En la tarde de este miércoles, todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial.