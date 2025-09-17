Más de 5.000 autónomos víctimas de la DANA no cobran el paro que el Gobierno les prometió en enero

Más de 5.000 trabajadores autónomos valencianos víctimas de la DANA siguen sin cobrar desde el 31 de enero la prórroga de la prestación del Gobierno de España por cese de actividad, lo que se conoce como el paro de este colectivo. Esta situación se produce después de que los compromisos de dos ministros de Sánchez, Elma Saiz y Carlos Cuerpo, quedaran en nada. En el caso de Carlos Cuerpo hasta por dos veces. El pago de la prestación por cese de actividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez concluyó este 31 de enero. Un día antes, el 30 del mismo mes, la ministra de Seguridad Social, la mencionada Elma Saiz, anunció la prórroga de esa prestación por cese extraordinario, cosa que ocho meses después aún no se ha producido.

La situación es tan grave para esos 5.000 trabajadores autónomos que en ella se da incluso una paradoja: mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no exime de la tributación por las ayudas de la Generalitat Valenciana a los autónomos, pero sí de las suyas propias, tampoco prorroga las ayudas por cese de actividad a los autónomos víctimas de la riada.

El Gobierno de España se ha comprometido varias veces a pagar ese cese de actividad forzoso de los trabajadores autónomos víctimas de la riada. Una primera reunión se celebró en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia. Allí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, garantizó a los representantes de los autónomos que la prestación se pondría en marcha. No ha sido así.

Poco después, el 12 de marzo de este 2025, los Reyes de España mantuvieron una serie de reuniones en Valencia con empresarios y asociaciones de carácter social. En ese marco, y en un encuentro en que se hallaban con los monarcas el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; el presidente de las Cámaras de Comercio, José Vicente Morata, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de nuevo el ministro Carlos Cuerpo se comprometió otra vez a que la prórroga de la prestación por cese de actividad de fuerza mayor de trabajadores autónomos afectados por la DANA se activaría de forma urgente. Y que, además, se haría con carácter retroactivo. Pero, en esta ocasión, las palabras de Carlos Cuerpo tampoco se cumplieron.

Este 6 de agosto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el de los autónomos, Alberto Ara, volvieron a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la prestación por cese de actividad desde este 31 de enero y con carácter retroactivo. Pero, Sánchez y su Gobierno siguen sin conceder la citada prestación a unos profesionales acostumbrados a levantar la persiana a las 6:00 horas de la mañana, pero a quienes la DANA se lo ha quitado todo.

Precisamente, la presencia en Valencia del ministro Carlos Cuerpo está prevista para este miércoles. En esta ocasión, participará en una reunión con todos los consejeros de las comunidades autónomas para analizar el impacto del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea.