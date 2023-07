Feijóo anuncia que reformará la ley para prohibir las elecciones en julio y agosto

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves en Valencia que reformará la ley electoral para prohibir que vuelva a haber elecciones en julio ni agosto.

Feijóo ha sostenido que su «primer compromiso con la democracia» será «facilitar el voto, las campañas, los mítines, la transmisión de los programas electorales». «Vamos a volver a esa España de la concordia, seria, normal y realista para no andar con la broma de un señor, que para no tener que dar cuentas de la derrota electoral, volvió a convocarnos a votar y volver a gastar 200 millones de euros en una campaña», ha señalado al respecto.

Asimismo, ha recordado que «millones de españoles tienen que interrumpir sus vacaciones y miles de trabajadores que también tenían derecho a sus vacaciones no las han podido tener. Me refiero a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los carteros, los ciudadanos a los que les ha tocado estar en las mesas electorales».

Por este motivo, ha continuado Feijóo, » con todo respeto y humildad, vamos a replantear una modificación de la ley electoral para que salvo casos de extraordinaria necesidad, en España, no volvamos a hacer elecciones en julio y agosto y, así, facilitar la participación» y no «estar absolutamente persuadidos de que puede haber alguna gente que lo que le interesaba es que la campaña electoral fuese plana, que no se pudieran celebrar mítines porque ellos no pueden hacerlo y que hubiesen personas que no puedan votar, simplemente, porque no están en sus domicilios».

Feijóo ha explicado que el objetivo de convocar en pleno verano era que «los españoles no pudiéramos ir a votar. Y los españoles vamos a ir a votar». Y ha manifestado también que espera que el domingo «haya una enorme participación» y que «podamos acreditar que España es mucho más responsable que el actual presidente del Gobierno», en referencia a Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo se ha manifestado así en el transcurso de un mitin en Valencia en el que también han participado el líder del PP valenciano y presidente de la Generalitat Carlos Mazón y el cabeza de lista de los populares al Congreso por la provincia de Valencia Esteban González Pons.

La capacidad de convocatoria de Feijóo con Mazón y González Pons ha sido tal que muchos de los asistentes han tenido que seguir el acto desde fuera de una sala que estaba literalmente a rebosar.